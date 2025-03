Salé | Cérémonie de réception de six hélicoptères de combat Apache AH-64E

Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, une cérémonie de réception du premier lot de six hélicoptères de combat Apache AH-64E, a eu lieu mercredi, à la 1ère Base aérienne des Forces Royales Air à Salé.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, du Général de Corps d’Armée Mohammed Haramou, Commandant de la Gendarmerie Royale et du Général de Division Aérienne Mohammed Gadih, Inspecteur des FRA, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Elle a également vu la participation d’une importante délégation américaine conduite par le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique “US AFRICOM” et par la chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona, ajoute la même source.

L’acquisition des hélicoptères Apache s’inscrit dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, visant la modernisation des Forces Armées Royales.

Outre le renforcement des capacités de défense des Forces Armées Royales, ce programme illustre le niveau de coopération et de partenariat stratégiques entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique en matière de sécurité et de défense, conclut le communiqué.

