La livraison d’hélicoptères Apache, une avancée majeure dans le renforcement du partenariat stratégique Maroc-USA

La livraison officielle du premier lot d’hélicoptères d’attaque Apache AH-64 marque une avancée majeure dans le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération militaire solide entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, a souligné, mercredi à Salé, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud.

L’acquisition de ces hélicoptères est une “nouvelle pierre ajoutée à l’édifice de nos relations solides et profondément enracinées”, a affirmé l’Inspecteur Général des FAR qui s’exprimait lors de la cérémonie de réception de six Apache AH-64E, tenue à la 1ère Base aérienne des Forces Royales Air (BAFRA) à Salé.

Elle s’inscrit également dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, visant “à doter nos Forces armées de capacités avancées ayant prouvé leur efficacité sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, il a mis en avant les caractéristiques de ce type d’hélicoptère qui “jouit d’une renommée mondiale en raison de sa supériorité technologique, de sa précision et de son efficacité au combat”.

Son intégration au sein des FAR vient renforcer “nos capacités de défense pour mieux protéger notre intégrité territoriale, contribuer efficacement à la paix et à la sécurité” et améliorer considérablement l’interopérabilité entre les FAR et leurs homologues américaines, facilitant ainsi une meilleure coordination lors des manœuvres et exercices conjoints, notamment l’exercice annuel African Lion, a-t-il poursuivi.

“Les États-Unis ont toujours été un partenaire clé de notre pays, et l’arrivée de ces hélicoptères aujourd’hui renforce notre coopération en matière de défense, illustrant notre engagement commun en faveur d’un monde où la paix se construit à travers la préparation militaire et l’entraide entre alliés et partenaires”, s’est-il félicité.

L’Inspecteur Général des FAR a mis l’accent sur l’engagement total des FAR, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, à poursuivre et à renforcer la coopération avec les Etats-Unis afin de faire face ensemble aux défis communs menaçant la paix et la sécurité régionales et internationales.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, du Général de Corps d’Armée Mohammed Haramou, Commandant de la Gendarmerie Royale, et du Général de Division Aérienne Mohammed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air.

Ont pris part également à cet événement une importante délégation américaine conduite par le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique US AFRICOM, ainsi que la chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona.

LR/MAP