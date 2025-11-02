Sahara marocain | La résolution 2797, un tournant historique pour le Maroc (Ould Errachid)

Partager Facebook

La résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, consacrant le plan d’autonomie comme seule base pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, constitue un tournant historique pour le Royaume, a affirmé le président du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ould Errachid a souligné que l’adoption de cette résolution est l’aboutissement de tout un processus mené sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour parvenir à une solution juste et durable à ce différend régional qui n’a que trop duré.

La résolution onusienne illustre aussi l’ampleur du soutien international au plan marocain d’autonomie et consolide l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il dit, relevant que nos frères dans les camps de Tindouf sont pleinement considérés comme des citoyens marocains, appelés à participer activement au développement des provinces du Sud.

Il a également noté que le Discours historique prononcé par le Souverain après l’adoption de cette résolution, a dressé le bilan des acquis diplomatiques des cinquante dernières années et tracé les perspectives de développement et de modernisation du Royaume, tout en réaffirmant l’ouverture du Maroc au renforcement de la coopération et de l’unité dans la région.

Par ailleurs, il a rappelé que le Souverain a invité Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune à un dialogue fraternel et sincère entre le Maroc et l’Algérie, dans la perspective de bâtir un Maghreb uni et prospère, répondant aux aspirations de ses peuples.

Le président du Conseil régional a conclu que cette décision historique de l’ONU confère au Maroc une légitimité renforcée et ouvre de nouvelles perspectives pour la stabilité, la prospérité et le progrès des provinces du Sud, en mettant en avant les valeurs de justice, de paix et de dialogue portées par le Royaume.

LR/MAP