Sahara | L’Espagne se félicite de l’adoption de la résolution 2797 au Conseil de sécurité de l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Espagne s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 qui souligne qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est une solution des plus réalisables.

Dans la déclaration adoptée à l’issue des travaux de la 13e Réunion de Haut Niveau, ce jeudi à Madrid, l’Espagne a salué la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 31 octobre 2025, qui souligne qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est une solution des plus réalisables pour régler la question du Sahara marocain.

Tout en réaffirmant la position constante et constructive exprimée dans la Déclaration conjointe du 7 avril 2022 entre le Président du Gouvernement espagnol et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Espagne a exprimé sa satisfaction concernant le dernier développement onusien sur la question du Sahara marocain, qui appuie “pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc”.

Cette prise de position, intervenant dans le cadre de la 13e Réunion de Haut Niveau entre les deux Royaumes, confirme le soutien actif de l’Espagne à la feuille de route onusienne actuelle, qui place l’initiative d’autonomie marocaine au cœur du processus de règlement.

LR/MAP