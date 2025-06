Réouverture des espaces aériens du Koweït et de Bahreïn

La Direction générale de l’aviation civile de l’Etat du Koweït a annoncé lundi soir la réouverture de l’espace aérien et le retour à la normale du trafic aérien à destination et en provenance de l’aéroport international de la capitale, suite à la stabilité de la situation dans l’espace aérien entourant le pays.

“Sur la base de la coordination avec les autorités concernées de l’État du Koweït et de la collaboration continue avec les autorités régionales et internationales compétentes, il a été décidé de rouvrir l’espace aérien avec un retour à la normale du trafic aérien à destination et en provenance de l’aéroport international du Koweït, suite la stabilité de la situation dans l’espace aérien entourant l’État du Koweït”, a rapporté l’Agence de presse Koweïtienne (KUNA), citant la Direction générale de l’aviation civile.

Pour sa part, l’Autorité des affaires de l’aviation civile du ministère des Transports du Royaume de Bahreïn a annoncé, dans un communiqué cité par l’Agence de presse de Bahreïn, que l’espace aérien du Royaume a été entièrement rouvert.

Plus tôt dans la journée, le Koweït et le Bahreïn ont annoncé la fermeture temporaire de leurs espaces aériens par mesure de précaution à la lumière des développements dans la région.

