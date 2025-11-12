Regards croisés à Rabat sur les dynamiques de transformation des systèmes éducatifs en Afrique

Partager Facebook

Des experts ont croisé leurs regards sur les dynamiques de transformation des systèmes éducatifs en Afrique, lors d’une conférence organisée, mercredi à Rabat, par le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), en présence de nombreux représentants d’instances africaines.

Ce conclave de deux jours (12 et 13 novembre) vise à créer un espace d’échange et de réflexion collective sur les politiques éducatives en Afrique, à explorer les moyens permettant d’améliorer la qualité de l’éducation, à renforcer la coopération et à soutenir les efforts des institutions et Conseils consultatifs similaires en Afrique.

Dans son allocution inaugurale, la Présidente du Conseil, Rahma Bourqia, a indiqué que l’investissement dans l’éducation de qualité en Afrique est un moteur essentiel de développement et un gage de transformation et de prospérité pour l’avenir, assurant que des progrès significatifs ont été réalisés en Afrique mais que des défis notoires demeurent.

En outre, elle a souligné que la particularité démographique de l’Afrique, associé au potentiel d’une jeunesse éduquée, permettra au Continent, selon plusieurs études, de récolter le dividende démographique à travers une croissance économique résultant de la modification de la structure d’âge d’une population, précisant que l’Afrique ne pourrait en bénéficier que si l’éducation s’accompagne d’une transformation vertueuse.

Rappelant la nécessité de préserver le droit à l’éducation tout au long de la vie, Mme Bourqia a souligné que le Maroc accompagne son système éducatif avec des réformes successives visant à lever les obstacles pour assoir une éducation équitable et de qualité, au profit d’une société éduquée.

De son côté, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Union Africaine, Mohamed Arrouchi, a mis en exergue les efforts constants de l’Union en faveur du renforcement du capital humain africain à travers l’éducation, la formation, la science et l’innovation, rappelant que l’adoption des nouvelles stratégies continentales constitue une avancée majeure dans la concrétisation du Plan décennal 2025-2035 de mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Il a, en outre, souligné l’importance du lancement de la Décennie de l’éducation et du développement des compétences en Afrique (2025-2034) et la contribution du Maroc a cette dynamique continentale, qui offrira une plateforme pour consolider les acquis, accélérer la mise en œuvre des réformes et renforcer la convergence des politiques éducatives africaines.

Dans ce sens, il a mis en avant l’expertise marocaine en matière de réforme du système éducatif et de développement de la formation professionnelle, fondée sur la qualité, l’équité et l’adéquation avec les besoins du marché du travail, insistant sur le rôle déterminant de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), pilier essentiel de la coopération Sud-Sud, à travers l’accueil chaque année de milliers d’étudiants africains dans les universités, écoles d’ingénieurs et instituts techniques marocains.

En outre, il a réaffirmé l’engagement du Royaume à renforcer la coopération continentale dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, exprimant la disponibilité du Maroc à partager ses bonnes pratiques, à encourager l’intégration des nouvelles technologies dans les systèmes éducatifs africains et à soutenir les initiatives visant à faire de la jeunesse le moteur d’une Afrique du savoir, inclusive, innovante et tournée vers l’avenir.

Pour sa part, la représentante spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Najat Maalla M’jid, a relevé la nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes y compris les enfants, dans les réformes du secteur éducatif, ajoutant que le renforcement de la collaboration multisectorielle et régionale et des partenariats sont essentiels pour une réforme durable de l’éducation, axée sur l’accessibilité équitable et inclusive, la qualité des infrastructures, des savoirs et des enseignants, ainsi que la sécurité des enfants.

Organisée dans le but de répondre aux besoins des générations futures et de promouvoir le développement durable, ce conclave est une occasion idoine pour analyser l’évolution des réformes éducatives sur le Continent, identifier les objectifs et les obstacles ainsi que proposer des pistes d’amélioration pour un système éducatif plus inclusif et performant.

LR/MAP