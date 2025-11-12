La FNM, la FRMJE et la Ligue régionale Rabat-Salé-Kénitra des jeux électroniques s’allient pour promouvoir la culture numérique

Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, entre la Fondation nationale des musées (FNM), la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) et la Ligue régionale Rabat-Salé-Kénitra des jeux électroniques, en vue de promouvoir la culture numérique et le jeu vidéo.

Cette convention tripartite vise le renforcement de la collaboration commune autour de la promotion de la culture numérique et du jeu vidéo, tout en valorisant le patrimoine artistique et culturel à travers des initiatives innovantes et pédagogiques.

Dans le cadre de ce partenariat, la FRMJE participera à l’enrichissement de l’expérience muséale en introduisant des jeux électroniques au sein des musées, l’objectif étant de moderniser la visite aux musées, de la rendre plus interactive et de favoriser l’accès à ces espaces à un public plus large, notamment les jeunes, grâce à des approches ludiques.

La FRMJE s’engage également à mettre en avant les apports sociaux et éducatifs de ces jeux et à les inclure au sein des Jeux olympiques.

De son côté, la Ligue régionale Rabat-Salé-Kénitra des jeux électroniques développera des jeux interactifs spécifiquement adaptés à chaque musée et équipera les salles pédagogiques avec le mobilier, les ordinateurs, les consoles PlayStation et l’ensemble du matériel nécessaire.

Elle vise, en outre, à élaborer un design graphique en parfaite harmonie avec l’univers de chaque espace muséal, afin de créer un environnement immersif et captivant pour tous les visiteurs.

Dans une déclaration à la presse, M. Qotbi a souligné que la signature de cette convention, qui revêt une grande importance pour la FNM, procède de la volonté d’attirer la jeunesse vers les musées.

“Cette convention représente une véritable opportunité d’éveiller la curiosité des jeunes et de leur donner envie de découvrir les musées. Ces jeunes constituent la génération future, celle qui doit s’approprier pleinement son patrimoine”, a-t-il poursuivi.

La jeunesse d’aujourd’hui étant fortement connectée, il importe de la relier davantage à la culture et de la sensibiliser à la richesse du patrimoine national, a-t-il relevé.

M. Qotbi a également fait remarquer que les musées attirent de plus en plus de jeunes, notamment des étudiants d’université, rappelant que le Maroc compte aujourd’hui près de 24 musées répartis sur l’ensemble du territoire, proposant des expositions variées au profit d’un public toujours plus assidu.

Et de soutenir que les musées viennent également enrichir l’offre touristique nationale en offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir ce riche et exceptionnel patrimoine, constituant ainsi un autre pari essentiel relevé par la Fondation.

De son côté, M. Khlifi a affirmé que cette convention s’inscrit pleinement dans le droit fil de la Vision Royale en faveur d’un engagement constant au profit de la jeunesse marocaine.

Rappelant que la Fédération rassemble un grand nombre de jeunes passionnés par l’e-sport, il a insisté sur l’importance de rapprocher les musées des jeunes.

L’e-sport constitue, en effet, une discipline où se rencontrent de multiples formes d’art, dont le graphisme, le design et l’imagerie, rendant ce rapprochement à la fois judicieux et naturel, a-t-il expliqué, notant que l’objectif est de permettre aux jeunes pratiquant l’e-sport de découvrir les musées.

Cette convention de partenariat marque une étape clé dans la transition numérique des musées de la FNM, créant un pont entre patrimoine culturel et technologies modernes.

