Rabat | Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

Le Conseil suivra, au début de ses travaux, un exposé du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, sur les données et nouveautés des épreuves du baccalauréat – session 2022, suivie d’un exposé du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du budget, portant sur la réforme du système juridique régissant les marchés publics, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera ensuite deux projets de décrets dont le premier porte sur la création de la Commission nationale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, et le second sur l’ouverture de fonds supplémentaires au profit du budget de fonctionnement des charges communes.

Le Conseil examinera aussi la Convention interafricaine établissant un programme africain de coopération technique, adoptée à Kampala (Ouganda) le 1er août 1975, ainsi qu’un projet de loi portant adoption de ladite convention.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.

LR/MAP