Rabat | Ouverture des travaux de la 82e session de l’Institut de Droit International

Les travaux de la 82e session de l’Institut de Droit International (IDI) se sont ouverts, dimanche, au siège de l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat.

La séance d’ouverture de cette session, qui se tient jusqu’au 31 août, a été marquée par un Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux participants, dont lecture a été donnée par le Président de l’IDI, Mohamed Bennouna.

Cette session, dont les travaux se poursuivront lundi à l’Université Mohammed V de Rabat, portera sur divers thèmes d’actualité internationale.

Parmi ces questions figurent les “Règles de prévention des dommages applicables à l’environnement des espaces au-delà de la juridiction nationale”, le “Droit international de la propriété intellectuelle et les pandémies : l’accès aux médicaments, la prévention, la préparation et la riposte” et le “Statut et fonctions des assemblées des États parties à un traité”.

Créé le 8 septembre 1873 à l’Hôtel de ville de Grand (Belgique), l’Institut de Droit International est la plus ancienne institution de droit international existante qui a célébré son 150e anniversaire en 2023, avec pour principal objectif de favoriser le progrès du droit international.

Depuis sa fondation en 1873, l’Institut a poursuivi ses travaux de manière ininterrompue à l’exception des années des deux guerres mondiales. Ses membres font partie des Cours et tribunaux internationaux, des Organes internes et internationaux liés au droit international ainsi que du monde académique.

L’Institut est doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ce qui lui permet de jouer un rôle dans les délibérations de l’organisation onusienne.

En 1904, l’Institut de Droit International a reçu le Prix Nobel de la Paix en reconnaissance de son action en faveur de l’arbitrage entre Etats, en tant que moyen pacifique de règlement des conflits, ce qui en fait la première institution à avoir reçu ledit Prix.

