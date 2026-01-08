Rabat | M. Talbi Alami s’entretient avec le Président de l’Assemblée nationale sénégalaise

Partager Facebook

Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Malick Ndiaye, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire.

A cette occasion, M. Ndiaye a réaffirmé le soutien indéfectible du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume, saluant la résolution N° 2797 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, qui a affirmé la prééminence, la pertinence et la crédibilité de l’initiative d’autonomie marocaine comme solution finale au conflit artificiel autour du Sahara marocain, indique un communiqué de la Chambre.

Aussi, il a mis en avant les relations parlementaires bilatérales, soulignant que l’Assemblée nationale du Sénégal et la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc œuvrent au renforcement de leur coopération bilatérale et multilatérale, à l’échange d’expériences et d’expertises, à la réalisation de visites de travail et à la coordination de leurs actions au sein de diverses instances parlementaires régionales et internationales, le tout dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, au service des intérêts communs et du développement du Continent africain.

Pour sa part, M. Talbi Alami a rappelé les liens historiques profonds et privilégiés qui unissent les deux peuples et pays amis à tous les niveaux, notant que le Maroc et le Sénégal partagent les mêmes valeurs et objectifs. De même, il a salué la qualité de la coopération parlementaire entre la Chambre des représentants du Maroc et l’Assemblée nationale du Sénégal.

Le Président de la Chambre des représentants a insisté sur l’importance des efforts concertés et de l’action conjointe pour parvenir au développement de l’Afrique, soulignant que les Initiatives Stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI offrent des solutions concrètes aux problèmes du Continent et contribuent à la prospérité de la région.

A cet égard, il a passé en revue l’Initiative Royale Atlantique visant à connecter les pays du Sahel au littoral atlantique ainsi que le Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) et le Gazoduc Africain Atlantique.

Cette réunion a été marquée par la participation notamment du président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Sénégal, Hassan Tabi, et de l’Ambassadeur de la République du Sénégal, Mme Seynabou Dial.

