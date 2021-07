Rabat | Le Chef du gouvernement s’entretient avec le président de l’APCE

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s’est entretenu lundi avec le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Rik Daems, sur les moyens de renforcer le partenariat entre le Royaume et cette institution européenne.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les perspectives de consolider le partenariat entre le Maroc et l’APCE, ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines liés aux missions de l’Assemblée parlementaire, notamment le soutien aux droits de l’Homme, la promotion de la pratique démocratique et la garantie de l’État de droit, à travers un ensemble de conventions internationales y afférentes, a indiqué le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

M. Daems, qui effectue une visite de travail au Maroc, a fait part de la satisfaction de l’APCE à l’égard de la position du Maroc dans la région et les progrès qu’il a réalisés en termes de développement socio-économique.

Il a aussi exprimé la disposition de cette institution à consolider son partenariat avec le Royaume et le hisser au rang de partenaire incontournable sur le continent africain, rapporte le communiqué.

Pour sa part, M. El Otmani a rappelé les grandes réformes entreprises par le Maroc depuis plusieurs années en matière de droits humains, y compris dans la consécration des pratiques démocratiques, la garantie des libertés, la promotion des droits des femmes, la lutte pour la parité et contre les violences faites aux femmes, entre autres réformes importantes qui ont été mises en œuvres à travers une série de mécanismes.

Il a également mis en avant l’ouverture continue du Maroc sur le dialogue avec ses partenaires et sa disponibilité constante à s’engager dans toute initiative visant à renforcer la coopération et le partenariat avec le Conseil de l’Europe et avec l’Union européenne et ses institutions dans divers domaines, et ce, dans le cadre du respect mutuel des spécificités des deux parties.

LR/MAP