Présentation à Sharjah des opportunités d’investissement à Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une délégation représentant les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab a présenté, mercredi à Sharjah devant des investisseurs émiratis, les différentes opportunités d’investissement dont jouissent les deux régions dans plusieurs secteurs.

Lors d’une rencontre au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Sharjah, qui s’est tenue dans le cadre du Forum d’investissement «Abu Dhabi-Sharjah-Dakhla-Laâyoune», la délégation a mis en exergue les facilités et le cadre juridique adéquat, ainsi que le climat des affaires stable et attractif des deux régions, qui a été renforcé grâce au nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La délégation des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab a, ainsi, mis l’accent sur les opportunités d’investissement dans le Sud du Royaume, notamment dans les secteurs de l’industrie de transformation, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’agriculture durable, de la pêche et de la technologie, évoquant également les infrastructures routières, portuaires et industrielles disponibles et qui offrent d’énormes opportunités aux investisseurs.

Cette rencontre s’est déroulée en présence, notamment, du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sharjah, Abdullah Sultan Al Owais, d’hommes d’affaires émiratis actifs dans plusieurs secteurs économiques, de l’ambassadeur adjoint du Royaume du Maroc aux Emirats, Abdelilah Oudadas et des responsables de plusieurs institutions marocaines.

À cette occasion, M. Al Owais a souligné la profondeur et la force des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc, notant que l’Émirat de Sharjah est ouvert à la coopération avec le monde des affaires au Maroc pour atteindre les objectifs et les intérêts communs des deux pays.

La délégation marocaine a par la suite visité le pavillon-Maroc à l’Exposition universelle «Expo Dubaï 2020», qui reflète sa diversité et présente les réalisations économiques, culturelles et scientifiques du Royaume.

Pour rappel, les Émirats arabes unis figurent en tête des pays arabes investissant au Maroc et au troisième rang en termes d’investissements étrangers directs, sachant que le marché marocain compte actuellement 30 entreprises émiraties.

Le Forum d’investissement «Abu Dhabi-Sharjah-Dakhla-Laâyoune», vise à élargir les perspectives de la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour inclure de plus en plus les régions et les villes du Sahara marocain.

Les provinces du Sud du Royaume, grâce à leur situation stratégique et à un climat d’affaires stable, dont le dynamisme découle principalement des réformes de développement et des projets structurants menés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, offrent diverses opportunités pour les investissements étrangers, ce qui fait de la région du Sahara marocain une destination importante pour les capitaux étrangers, grâce au grand potentiel de la région.

LR/MAP