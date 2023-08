Port de Tan-Tan | Les débarquements de la pêche en Chute de 42% à fin juin

Partager Facebook

Les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tan-Tan ont chuté de 42% au cours du premier semestre de l’année 2023, selon des données de l’Office national des pêches.

Ainsi, les quantités débarquées au cours du premier semestre de l’année 2023 s’élevait à 28.567 tonnes, avec une valeur financière estimée à 404,247 millions de dirhams, contre 48.941 tonnes durant la même période de l’année précédente, soit une baisse de 42%.

Les mêmes sources ajoutent que les quantités de poisson de surface débarquées ont enregistré de leur côté une baisse de 50% pour atteindre 20.132 tonnes, pour une valeur financière estimée à 92.371.000 dirhams, contre 40.615 tonnes (124.384.000 dirhams) en 2022, soit une baisse de 26 %.

S’agissant des quantités déchargées du poisson blanc, elles ont augmenté de 3%, s’élevant à 5.950 tonnes (123,934 millions de dirhams), contre 5.799 tonnes (106,868 millions de dirhams) au cours de la même période de 2022, réalisant une hausse de 16% de la valeur financière.

Quant aux mollusques, les quantités débarquées au cours de cette même période ont atteint 2.389 tonnes, d’une valeur financière estimée à 183, 871 millions de dirhams, soit une augmentation de 9%, tandis que les quantités de crustacés débarquées ont diminué de 28%, pour atteindre 96 tonnes.

Au niveau national, le volume des quantités débarquées et commercialisées des produits de la pêche côtière et artisanale au cours des six premiers mois de cette année s’est élevé à un total de 522.813 tonnes, soit une baisse de 19% par rapport à la même période en 2022.

