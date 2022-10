ONU | Le Togo se félicite de l’ouverture de consulats au Sahara Marocain

Partager Facebook

Le Togo s’est félicité, jeudi à New York, de l’ouverture de plusieurs consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, au Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant du Togo, Koffi Akakpo, a souligné que l’inauguration de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla par des pays arabes, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique dont le Togo, a pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre le Sahara marocain et de “promouvoir davantage une approche pacifique dans le règlement de la crise entre les différents protagonistes”.

M. Akakpo a également salué la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du Sud du Royaume, à la faveur de divers investissements engagés dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud “qui, à n’en point douter, a grandement contribué à l’autonomisation des populations”.

Il a, par ailleurs, indiqué que son pays est en faveur de la reprise du processus des tables rondes et appelle ainsi toutes les parties à rester engagées tout au long de ce processus en vue de parvenir à une solution politique pragmatique et de compromis au différend régional autour du Sahara marocain.

Tout en saluant les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général, le diplomate togolais a souligné la nécessité impérieuse pour les différentes parties d’observer le respect du cessez-le-feu et de contribuer à l’instauration d’une atmosphère favorable à la solution pacifique préconisée.

LR/MAP