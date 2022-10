Les discours de SM le Roi mis en relief dans le rapport du SG de l’ONU sur le Sahara Marocain

Partager Facebook

Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain publié jeudi, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a mis en exergue les fondamentaux de la position du Royaume sur son Sahara, tels qu’exprimés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les discours Royaux durant l’année écoulée.

Dans ce cadre, le Secrétaire général a souligné que le 6 novembre 2021, à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte, SM le Roi avait réaffirmé que “De fait, la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu’immuable” et que “pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier”.

M. Guterres a ajouté que le Souverain a également exprimé en cette occasion “l’attachement du Maroc au processus conduit par l’ONU” et l’appui aux efforts du Secrétaire général “afin que soit relancé le processus politique dans les plus prompts délais”.

Dans ce discours, Sa Majesté le Roi avait mis en relief la sécurisation du passage frontalier de Guerguarate intervenue le 13 novembre 2020. Le Souverain avait également évoqué la proclamation américaine de reconnaissance de la marocanité du Sahara le 10 décembre 2020, dans le cadre de la dynamique internationale positive soutenant les positions du Royaume sur la question du Sahara marocain.

Sa Majesté le Roi avait, en outre, envoyé un message clair “à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes” et “que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain”.

Par ailleurs, le Secrétaire général de l’ONU a relevé, dans son rapport, la sacralité que représente le Sahara pour l’ensemble du peuple marocain, en se référant au discours de Sa Majesté le Roi du 20 août 2022, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. M. Guterres a déclaré que le Souverain avait affirmé que la question du Sahara marocain est “aussi clairement et simplement l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats qu’il établit”.

Dans le même discours adressé à la Nation, le Souverain avait réitéré l’incontournable position américaine sur le Sahara marocain “malgré le changement d’administration ou l’évolution de la conjoncture”.

SM le Roi a aussi mis en exergue le soutien international grandissant à l’Initiative d’autonomie. A cet égard, le Souverain avait salué “la position claire et responsable de l’Espagne, ce pays voisin qui connaît parfaitement bien l’origine et la véritable nature de ce conflit”, ajoutant que “cette posture constructive a marqué une étape nouvelle dans le partenariat hispano-marocain que nulle contingence régionale, nul développement politique interne ne peuvent désormais affecter”.

SM le Roi avait, de même, exprimé Son appréciation quant au “positionnement constructif à l’égard de l’Initiative d’autonomie, affiché par certains pays européens comme l’Allemagne, la Hollande, le Portugal, la Serbie, la Hongrie, Chypre et la Roumanie”.

Le Souverain a, en outre, exprimé Sa considération aux “Rois, Emirs et Présidents des pays arabes frères, notamment la Jordanie, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, Djibouti et les Comores, qui ont ouvert des consulats à Laâyoune et à Dakhla”, ainsi que “le reste des Etats arabes qui ont constamment affirmé leur soutien à la marocanité du Sahara, et tout particulièrement les pays du Conseil de coopération du Golfe, l’Egypte et le Yémen”.

LR/MAP