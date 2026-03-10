Nasser Bourita s’entretient à Paris avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à Paris, un entretien avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Cet entretien a eu lieu en marge du 2e Sommet mondial sur l’énergie nucléaire auquel le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’entrevue a porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

