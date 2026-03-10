Les Émirats arabes unis condamnent l’attaque contre leur consulat au Kurdistan irakien

Partager Facebook

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur vive condamnation et leur indignation à la suite de “l’attaque terroriste perfide menée à l’aide d’un drone, contre leur consulat général au Kurdistan irakien”, causant des dégâts matériels sans faire de victimes.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse des Émirats (WAM), le ministère des Affaires étrangères émirati a souligné que cibler des missions et représentations diplomatiques constitue une violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l’immunité complète des locaux diplomatiques et de leur personnel.

“Les Émirats arabes unis appellent le gouvernement de la République d’Irak ainsi que le gouvernement de la région du Kurdistan irakien à diligenter une enquête approfondie afin d’élucider les circonstances de cette attaque, d’en identifier les auteurs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les responsables répondent de leurs actes”, indique la même source.

Le ministère a réitéré “le rejet catégorique des Émirats arabes unis de telles attaques perfides visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité”, soulignant la nécessité d’assurer la protection des missions et représentations diplomatiques ainsi que de leur personnel, conformément aux lois et usages internationaux.

LR/MAP