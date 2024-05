Nasser Bourita participe à une réunion préparatoire du 33è Sommet arabe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a pris part, mardi à Manama, à une réunion de l’Instance de suivi de la mise en œuvre des décisions et engagements, en marge de la réunion ministérielle préparatoire du 33ème sommet arabe prévu jeudi.

L’instance est composée de la Troïka du sommet (Arabie Saoudite, Algérie et Bahreïn), et de la Troïka du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel (Royaume du Maroc, Mauritanie et Yémen).

Au cours de cette réunion, l’Instance a approuvé le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe qui lui a été soumis. Ce rapport met en avant les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant du Comité Al Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Elle met aussi l’accent sur l’opération humanitaire ordonnée par le Souverain, le 12 mars 2024, au profit des Palestiniens dans la bande de Gaza et à Al-Qods Acharif, et composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires pour un budget total de 1 million de dollars.

Cette opération humanitaire d’envergure, qui a bénéficié à 2.000 familles maqdessies, a porté sur 22 produits de base et permis la distribution de 1.000 repas chaque jour dans la bande de Gaza.

Elle a, en outre, permis la remise d’équipements complets à l’hôpital “Le Croissant Rouge” à Al Qods, ainsi que d’un lot de médicaments et d’équipements médicaux à l’hôpital Al Maqassid.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif va également lancer un programme de microcrédit, en coopération avec le gouverneur d’Al-Qods et d’autres projets sociaux pour une enveloppe budgétaire de 200.000 dollars américains.

LR/MAP