Par Le Reporter.ma 18/09/2025 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Mondiaux d’athlétisme | La Marocaine Assia Raziki se qualifie pour les demi-finales du 800 m à Tokyo

L’athlète marocaine Assia Raziki s’est qualifiée, jeudi, pour les demi-finales du 800 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent jusqu’au 21 septembre à Tokyo.

Raziki (28 ans) a occupé la deuxième place de la série 1 avec un chrono de 1:59.82 derrière la Britannique Keely Hodgkinson (1:59.79).

L’autre marocaine engagée dans ce concours, Soukaina Hajji, a été éliminée en finissant 8è de la 4è série après avoir réalisé un chrono de 2:06.80.

Les trois premières de chaque série ainsi que les athlètes qui ont signé les trois meilleurs chronos assurent leur qualification pour les demi-finales de ce concours, prévues vendredi.

LR/MAP

