Maroc | Les autorités publiques se mobilisent pour contrer toute tentative de passage illégal vers Sebta et Mellilia

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Les autorités publiques ont pris toutes les mesures nécessaires pour contrer toute tentative de passage illégal vers les villes de Sebta et Mellilia et intercepter toute personne cherchant à y participer, a indiqué, mercredi à Rabat, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi.

Dans une déclaration à la presse concernant les appels liés au 15 août 2026, M. El Khalfi a précisé que le ministère de l’intérieur a détecté, durant les derniers jours, la circulation de publications et de messages anonymes sur certains réseaux sociaux incitant à l’organisation de tentatives de passage collectif et illégal vers les villes de Sebta et Melillia, des pratiques comportant de sérieux risques pour la sécurité des personnes et visant à instrumentaliser les questions de la migration dans des actes d’incitation, incriminés par la loi.

Face à ces appels, le ministère de l’Intérieur assure que les autorités publiques suivent de près la situation, sachant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour contrer toute tentative de passage illégal et intercepter toute personne cherchant à y participer, tout en engageant les procédures juridiques requises à l’encontre de toute personne dont l’implication dans des actes contraires à la loi est avérée, y compris celles qui véhiculent de tels appels sur les réseaux sociaux, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, a ajouté M. El Khalfi, les autorités ont interpellé un groupe d’individus soupçonnés d’être impliqués dans des actes d’incitation, notant qu’ils ont été soumis à la procédure d’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

Le ministère souligne que l’opérationnalité des services de sécurité n’est pas liée à une circonstance précise, mais s’inscrit plutôt dans le cadre d’un système de veille en continu, notamment dans les zones à proximité des passages de Sebta et Melillia, système qui est est renforcé et adapté en permanence selon l’évolution de la situation et la nature des risques relevés.

Le ministère réaffirme que la lutte contre la migration irrégulière est menée dans le respect de la loi et de la protection de la sécurité des personnes et appelle tout un chacun à faire preuve de vigilance et d’esprit de responsabilité et à ne pas se laisser entraîner par de tels appels suspects et mensongers susceptibles de mettre en danger la vie des personnes, a-t-il fait remarquer.

Et de poursuivre que la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de la traite humaine ne peut dépendre des efforts d’une seule partie, mais exige que les différentes parties assument leurs responsabilités et honorent leurs engagements, dans le cadre de la responsabilité partagée.

Dans ce sens, le ministère de l’intérieur appelle les autorités espagnoles, dans le cadre de la coordination et de la coopération liant les deux pays, à assumer leurs responsabilités et à accélérer les démarches de retour des mineurs non-accompagnés qui se trouvent dans la ville de Sebta au sein de leurs familles au Maroc, à même de préserver leurs intérêts tout en oeuvrant à surmonter les entraves administratives et judiciaires se dressant devant leur retour dans les plus brefs délais.

Consciente que la lutte contre les défis liés à la migration irrégulière constitue une responsabilité partagée, qui requiert une coopération effective et équilibrée, ainsi qu’un engagement de toutes les parties, et au regard des résultats et des effets positifs du mécanisme de retour immédiat, le ministère réaffirme l’importance centrale de ce mécanisme, dont les précédentes expériences ont démontré l’efficacité et la contribution effective à répondre aux défis posés et à renforcer les interventions sur le terrain, a-t-il soutenu.

Le ministère de l’Intérieur affirme que les autorités marocaines continueront à s’acquitter de leurs obligations avec fermeté et responsabilité, de manière à garantir la protection de l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens, et à lutter contre la migration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains, tout en maintenant un niveau élevé de vigilance, d’opérationnalité et de coordination permanente, afin de faire face aux différents risques, et ce, dans le strict respect des dispositions de la loi, a conclu M. El Khalfi.

LR/MAP