Le 14 août 1979, une date historique marquante dans le processus de consécration de l’intégrité territoriale

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Dans une atmosphère empreinte d’un profond élan patriotique et d’une mobilisation nationale globale et continue, le peuple marocain, ainsi que la famille de la résistance et de l’armée de libération, commémorent, vendredi, le 47e anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, une étape marquante dans la marche vers l’achèvement de l’indépendance nationale et la consécration de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération rappelle que des délégations d’oulémas, de dignitaires, de notables et de chefs de l’ensemble des tribus de la province d’Oued Eddahab s’étaient rendues à Rabat, la capitale du Royaume, le 14 août 1979, afin de renouveler et de réaffirmer leur allégeance à feu SM Hassan II.

Elles avaient ainsi exprimé leur profond attachement au Glorieux Trône Alaouite, ainsi que leur loyauté et leur fidélité au Souverain, dans le droit fil de l’héritage légué par leurs pères et leurs ancêtres, assurant ainsi la continuité entre le passé et le présent et réaffirmant leur attachement à leur marocanité, à leur appartenance nationale et à l’unité du territoire national, de Tanger à Lagouira, tout en mettant en échec les desseins et manœuvres des adversaires de l’intégrité territoriale et de ceux qui guettent les droits légitimes du Maroc.

Les délégations avaient alors remis entre les mains du Souverain le texte de la Beïa, proclamant leur attachement indéfectible et leur union avec leur patrie, le Royaume du Maroc.

Quelques mois plus tard, une nouvelle rencontre avait réuni l’artisan de la Marche Verte et les habitants de la province d’Oued Eddahab, à l’occasion de la visite officielle effectuée par le Souverain dans la région lors des célébrations de la Glorieuse Fête du Trône.

Cette visite avait permis de réaffirmer la solidité des liens et les manifestations du profond attachement unissant le Glorieux Trône Alaouite et les habitants de cette partie combattante du territoire national, un attachement qui a permis de déjouer toutes les manœuvres des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le Maroc s’est ainsi engagé sur la voie de l’édification, du développement et de la promotion de ses Provinces du Sud vers davantage de progrès et de prospérité, en les intégrant pleinement dans l’effort national en faveur d’un développement global, durable et intégré, tout en défendant résolument son unité territoriale et en démontrant au monde entier la légitimité de ses droits et l’attachement unanime du peuple marocain à leur défense, avec détermination et abnégation.

Le Haut-Commissariat souligne, en outre, que le 14 août 1979 demeure une date historique mémorable dans la succession des épopées ayant jalonné la lutte pour la consécration de l’intégrité territoriale et l’achèvement de la souveraineté nationale.

Cette date constitue l’aboutissement d’un long et difficile parcours de lutte, riche en enseignements et en leçons. Après des décennies de présence coloniale espagnole dans les provinces du sud, le processus de libération des parties encore sous occupation s’est poursuivi avec la récupération de la ville de Tarfaya, le 15 avril 1958, puis de Sidi Ifni, le 30 juin 1969, avant la récupération des provinces du Sud au lendemain de la glorieuse Marche Verte, lancée le 6 novembre 1975 grâce au génie, à la clairvoyance et à la sagesse de feu SM Hassan II, ainsi qu’aux sacrifices et aux actes héroïques des habitants de ces terres combattantes, pour culminer avec la récupération de la province d’Oued Eddahab, le 14 août 1979.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a poursuivi la mission de défense de l’intégrité territoriale nationale. Le Souverain a accordé une attention particulière aux provinces du Sud récupérées, ainsi qu’une bienveillante sollicitude à leurs habitants, afin de renforcer les liens solides qui les unissent à la Nation et de maintenir une mobilisation nationale globale et permanente pour préserver la sacralité de l’unité territoriale.

Ainsi, 47 ans après le retour de cette province à la mère patrie, les efforts de développement de cette partie importante du Royaume se poursuivent avec la même détermination et persévérance, afin d’en faire un pôle régional de premier plan, non seulement à l’échelle des douze régions du pays, mais également à l’échelle de l’ensemble de l’espace sahélo-saharien.

Depuis la récupération de cette province et des autres provinces du sud, de grands chantiers ont été lancés pour la réalisation de projets et de programmes d’investissement et de développement dans tous les domaines et sur les différents plans économique, social, urbain, culturel et humain. Ces efforts ont également porté sur la mise en place des équipements de base ainsi que des infrastructures et structures d’appui nécessaires à la mise en place d’une économie régionale forte, créatrice d’emplois et génératrice d’une base matérielle de production.

L’adoption d’une conception de projets de développement inclusifs et durables, plaçant le citoyen au cœur des priorités, a ouvert la voie à une transformation profonde et radicale de la région de Dakhla-Oued Eddahab et des trois régions sahariennes, souligne le communiqué, ajoutant que ces territoires du Royaume n’avaient connu aucun développement économique et social durant la période de leur occupation.

Aujourd’hui, ces provinces au rythme d’une dynamique continue dans les différents domaines du développement global, intégré et inclusif au sein de l’économie nationale.

La célébration, chaque année, du 47e anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, ainsi que la mise en lumière de ses valeurs et de ses significations, appelant à repenser cette étape jalonnée de réalisations et de repères qui ont marqué l’histoire de l’ère glorieuse de l’indépendance. Une période riche en projets et programmes de développement, contribuant à consolider l’unité territoriale, l’économie nationale et l’édification d’une société nouvelle.

Tels sont les messages nobles que le Haut-Commissariat entend transmettre de génération en génération, avec tout ce qu’ils véhiculent comme valeurs spirituelles et nationales notamment auprès des jeunes, des générations montantes, afin de consolider l’esprit patriotique, l’amour de la patrie, la fierté de l’appartenance nationale et l’attachement à l’identité marocaine authentique.

La famille de la Résistance et de l’Armée de libération saisit cette précieuse occasion pour réaffirmer sa mobilisation constante, sa vigilance continue et son engagement permanent, aux côtés de toutes les composantes de la société marocaine, en faveur de la préservation de l’unité territoriale et de la consolidation des acquis nationaux. De même elle salue hautement les Hautes Orientations contenues dans le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, prononcé le vendredi 31 octobre 2025, date marquée par l’adoption de la résolution onusienne N° 2797, consacrant l’initiative marocaine d’autonomie comme l’unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

À cette occasion, le Haut-Commissariat organisera, vendredi, dans la salle de la Chambre d’agriculture de Dakhla, un meeting au cours duquel seront prononcés des allocutions et des témoignages rendant hommage aux différentes étapes de l’épopée de la lutte héroïque menée par le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.

Un hommage sera également rendu à une sélection d’anciens résistants et d’anciens membres de l’Armée de libération, en reconnaissance des éminents services rendus à la religion, à la patrie et au Trône, ainsi que des lourds sacrifices consentis. Des aides financières et des prestations sociales seront par ailleurs distribuées à plusieurs membres de cette famille militante.

À la même occasion, il sera procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de l’Espace de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération à Dakhla.

De leur côté, les délégations régionales et provinciales ainsi que les bureaux locaux du Haut-Commissariat, en coordination avec le réseau des Espaces de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération répartis à travers le territoire national, qui compte actuellement 109 unités-espaces, ont élaboré des programmes comprenant des activités éducatives, culturelles et de communication autour de la mémoire historique nationale et locale. Ces activités sont menées en coordination avec les départements gouvernementaux, les établissements publics et privés, les instances élues ainsi que les organisations et acteurs de la société civile, conclut le communiqué.

LR/MAP