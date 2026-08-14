La récupération d’Oued Eddahab, une épopée nationale mémorable, empreinte de valeurs nobles (El Ktiri)

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La récupération d’Oued Eddahab s’inscrit dans la lignée des épopées nationales qui restent gravées dans la mémoire de par leurs valeurs nobles de patriotisme et de sacrifices, a souligné, jeudi à Dakhla, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’un meeting organisé à cette occasion, M. El Ktiri a d’emblée rappelé que cette étape héroïque de l’histoire nationale, commémorée dans la joie et la fierté, renseigne sur l’attachement sans faille du Trône Alaouite et du peuple marocain aux valeurs de liberté et d’indépendance et au parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a, dans ce cadre, mis en avant l’attachement indéfectible des populations de la province d’Oued Eddahab au Glorieux Trône Alaouite et à la Patrie, outre leur mobilisation constante face aux manœuvres étrangères en défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume.

Passant en revue les étapes marquantes ayant permis au Maroc de s’affranchir du joug colonial, le Haut-commissaire a fait valoir que la fin du protectorat a marqué l’amorce de l’édification du Maroc moderne, dont l’une des premières priorités était la libération complète du territoire national.

Aux yeux de M. El Ktiri, le lancement des opérations de l’armée de libération dans le Sud du Royaume en 1956 a illustré la volonté des Marocains de parachever l’intégrité territoriale de leur pays, rappelant que le Sahara marocain a été le théâtre de nombreuses épopées, à l’instar de la première et la seconde bataille d’Oum El Achar, en plus des batailles de Merguala, Souihat, Rghioua, Oued Safa et Dcheira.

Dans la même veine, il a rappelé que Feu SM Mohammed V n’avait cessé de réclamer le droit du Royaume à libérer son Sahara, notamment dans Son célèbre discours prononcé le 25 février 1958 à M’hamid El-Ghizlane, lequel a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l’avant dans le recouvrement de ses terres spoliées au Sahara.

Ces efforts inlassables ont été couronnés, d’abord, par le retour de Tarfaya dans le giron de la nation le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, puis par l’organisation, le 6 novembre 1975, de la glorieuse Marche verte, suivie du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud du Royaume le 28 février 1976. La récupération d’Oued Eddahab, le 14 août 1979, témoigne, à son tour, de l’ancrage des tribus sahraouies dans le socle fondateur de l’identité et de l’unité nationales, a-t-il poursuivi.

Et de rappeler encore que les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d’Oued Eddahab s’étaient rendus au Palais Royal de Rabat pour renouveler le serment d’allégeance et réaffirmer leurs liens d’attachement indéfectibles au Glorieux Trône Alaouite, ainsi que leur marocanité et leur engagement constant en faveur de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume.

À l’occasion de ce meeting, un hommage a été rendu à cinq anciens résistants et membres de l’Armée de libération de la région, en reconnaissance de leurs sacrifices pour la liberté et l’unité de la Patrie.

Par ailleurs, le Haut-commissariat a octroyé 63 aides d’un montant total de 509.168 dirhams au profit d’anciens combattants et d’ayants droit.

Ont notamment pris part à cet événement le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, le gouverneur de la province d’Aousserd, des élus et des personnalités civiles et militaires, outre des membres de la famille de la résistance.

LR/MAP