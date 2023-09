Mise en relief des efforts consentis par le Maroc dans le domaine de la sécurité routière (responsable onusienne)

Partager Facebook

La Directrice du Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations unies, Zuzana Brixiova Schwidrowski, a mis en relief, lundi à Marrakech, les efforts consentis par le Maroc en matière de sécurité routière et de lutte contre l’hécatombe des routes.

« Le Royaume du Maroc contribue grandement à la promotion de la sécurité routière dans le Continent africain », a relevé Mme Brixiova Schwidrowski, qui intervenait à l’occasion de la 2è édition du Prix Kofi Annan de la sécurité routière (Marrakech 25-26 septembre).

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2021-2030 deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière, avec l’objectif de réduire le taux mondial des décès et blessés graves des accidents de circulation, a-t-elle rappelé, soulignant que les accidents de la circulation représentent un fléau mondial qui a besoin de solutions locales innovantes et la mise en place de systèmes crédibles de gestion des données, outre l’utilisation de données pour le développement de politiques appropriées dans le cadre du respect de la vie privée.

De son côté, l’envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité Routière, Jean Todt, a souligné que l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) est de nature à contribuer à lutter efficacement contre les accidents de route, réduire l’embouteillage et garantir la fluidité routière, soulignant que l’IA peut s’avérer aussi efficace dans le cadre de l’alerte précoce et de la rédaction de procès-verbaux.

« Cette édition 2023 du Prix Kofi Annan revêt une importance cruciale pour les pays et instances participants d’autant plus qu’elle représente une plateforme pour examiner l’importance de l’IA dans le cadre de la prévention des accidents de la route à l’échelle du Continent africain », a-t-il enchainé.

M. Todt a mis l’accent aussi sur les orientations stratégiques de l’Afrique dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2021-2030, visant à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d’ici 2030, indiquant que certains pays africains ont réussi le pari de la promotion de la numérisation.

Le responsable onusien a, de même, souligné la nécessité du renforcement et de la mise en œuvre des bonnes pratiques, et des projets innovants dans le domaine du recours à la digitalisation, relevant l’importance de la mise en place de nouvelles stratégies, d’idées innovantes et la mise en place de nouvelles législations susceptibles de favoriser le développement d’infrastructures routières.

Organisée sous le thème « Les transformations numériques et les innovations pour des routes plus sûres », par le ministère du Transport et de la Logistique, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et la Fondation Kofi Annan, l’édition 2023 du Prix Kofi Annan vise à motiver les principales parties prenantes en vue de développer et mettre en œuvre des idées et des initiatives innovantes pour sauver des vies sur les routes en Afrique.

Ce prix récompensera les gouvernements, le secteur privé, les organisations de la société civile et les individus qui ont apporté une contribution remarquable à la sécurité routière dans le Continent.

De nombreuses sessions et plusieurs ateliers sont organisés au cours de cet événement traitant de sujets, tels que l’élaboration d’une approche digitale, la mise en place de l’environnement technique, réglementaire et financier et les expériences à travers l’Afrique dans l’utilisation de la digitalisation et le management de la sécurité routière ainsi que le plan d’action et de travail de l’Observatoire Africain de la Sécurité Routière

A rappeler que le Maroc avait remporté, en 2022 à Accra (Ghana), la première édition du Prix Kofi Annan en reconnaissance des efforts du Royaume et de son leadership Africain en matière de sécurité routière.

LR/MAP