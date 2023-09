Le Maroc condamne l’acte terroriste contre les forces bahreïnies participant à l’opération «Tempête décisive et Restaurer l’espoir» (MAE)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc a condamné fermement l’acte terroriste ignoble ayant visé les positions des forces bahreïnies participant à l’opération “Tempête décisive et Restaurer l’espoir” à la frontière sud du Royaume d’Arabie Saoudite frère, qui a fait plusieurs morts et blessés parmi les membres des Forces de défense bahreïnies.

“Le Royaume du Maroc affirme sa pleine et constante solidarité avec le Royaume de Bahreïn frère et se tient à ses côtés pour faire face à cet acte terroriste lâche”, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ajoutant que le Royaume exprime ses condoléances au Royaume de Bahreïn frère et aux familles des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

LR/MAP