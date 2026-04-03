Migration irrégulière | Un total de 73.640 tentatives avortées au Maroc en 2025

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Un total de 73.640 tentatives d’émigration irrégulière ont été avortées en 2025, mettant à contribution la résilience des dispositifs de surveillance des frontières et des littoraux, selon des données du ministère de l’Intérieur.

En 2025, le Royaume du Maroc a continué à faire face à une pression migratoire constante et grandissante dans un environnement régional instable et porteur de menaces plurielles, précise le ministère, notant que l’action des réseaux de trafic n’a pas fléchi avec plus de 300 réseaux démantelés.

Selon la même source, ces réseaux développent constamment leurs stratagèmes et mutualisent leurs services et activités criminelles.

Dans le cadre de ces opérations, 13.595 migrants ont été secourus en mer et ont pu bénéficier de prise en charge en termes d’assistance, d’accompagnement médical, d’hébergement et d’orientation et ce dans le cadre de la gestion humanisée des frontières.

Le bilan de l’année 2025 marque une inflexion stratégique significative et consacre l’efficacité de la stratégie marocaine de lutte contre les réseaux de trafic de migrants, de même que la baisse notable des interceptions atteste d’un recul progressif des flux irréguliers, traduisant ainsi un tarissement graduel de la route migratoire transitant par le Maroc.

Pour le ministère de l’Intérieur, cette évolution ne signifie nullement un relâchement de la pression migratoire à l’échelle régionale puisque celle-ci se reconfigure, avec un déplacement des flux vers d’autres points de départ, notamment en Afrique de l’Ouest et dans certains pays du sud de la Méditerranée.

La dynamique observée appelle ainsi à une lecture globale et coordonnée du phénomène, fait-il observer.

De même, 4372 migrants irréguliers ont bénéficié des retours volontaires vers leurs pays d’origine dans le respect de leurs droits et dignité et en coordination avec leurs légations diplomatiques.

Le nombre important de ces retours volontaires organisés dans des conditions sûres, ordonnées et respectueuses de la dignité des personnes démontre que le Royaume demeure pleinement engagé dans une approche humaniste de la gestion migratoire, illustrant l’équilibre entre fermeté et responsabilité, conclut la même source.

LR/MAP