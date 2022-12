Migration | 280 millions de personnes en quête d’une meilleure vie, selon l’ONU

Partager Facebook

Plus de 280 millions de migrants dans le monde sont à la recherche de nouvelles opportunités et d’une vie meilleure, a indiqué dimanche le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l’occasion de la Journée internationale des migrants.

Dans un message, le chef de l’ONU a rappelé que plus de 80% de ceux qui traversent les frontières de manière sûre et ordonnée sont de puissants moteurs de « croissance économique, de dynamisme et de compréhension ».

« Mais les flux migratoires incontrôlés, aux itinéraires de plus en plus périlleux, sont le terrain de jeu cruel des trafiquants, et se font au prix d’un lourd tribut », a-t-il déploré.

Pour sa part, le chef de l’Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert Houngbo, a mis en avant la protection des droits des 169 millions de travailleurs migrants dans le monde. « La communauté internationale doit faire mieux pour garantir [qu’ils] puissent réaliser leurs droits fondamentaux et leurs droits du travail », a-t-il précisé dans son message à l’occasion de cette journée.

En les privant de la capacité à exercer leurs droits fondamentaux, nous rendons les travailleurs migrants « invisibles, vulnérables et sous-évalués au regard de leurs contributions à la société », a souligné le responsable onusien.

LR/MAP