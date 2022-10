Médias | L’ANME se dote d’un nouveau Bureau Exécutif

Partager Facebook

Suite à la réélection de son Président, Driss Chahtane, le 22 septembre dernier, l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME) s’est dotée, ce jeudi 6 octobre (2022), d’un nouveau Bureau exécutif composé de 22 membres.

Dans un communiqué, l’ANME a indiqué que son Bureau Exécutif est composé de Présidents d’honneur: à savoir Abdelmounaïm Dilami (1er Président de l’ANME), Moulay Ahmed Charai (Groupe l’Observateur, Al Ahdath Al Maghribia, Radio Med), Mohamed Selhami (groupe Maroc Hebdo), Bahia Amrani (Groupe Le Reporter), Rachid Nini (Groupe Al Akhbar) et Hassan Alaoui (Groupe Maroc Diplomatique).

Le Bureau est également composé de Driss Chahtane, Président de l’Association et Directeur de publication de ChoufTV et d’Al Michaal, de Aziz Daki, premier vice-président (Directeur général du site d’information Le360), Fatima Zahra Ouriaghli, deuxième vice-présidente (Directrice de publication du Groupe Finances News, La quotidienne, Autonews); Hicham Lakhlifi, troisième vice-président, chargé des stations de radio privées (Directeur général de Radio Mars) ainsi que Khalid Hariri, quatrième vice-président (Directeur de TelQuel Media).

Le Bureau exécutif comprend aussi Mokhtar Laghzioui, Secrétaire général (Directeur de publication d’Al Ahdath Al Maghribia et Ahdath Info), Mehdi Allabouch, Secrétaire général adjoint (Directeur de publication du Site Info); Khalid El Horri, Trésorier (Directeur de rédaction du journal Assabah); Ichrak Moubsit, trésorière adjointe (Directrice de publication du Groupe Caractères et Femmes du Maroc); Youssef Chmirou, rapporteur (Directeur de publication du magazine Zamane) et Lahcen Aouad, rapporteur adjoint (Directeur du site Ihata).

De même, le Bureau compte cinq conseillers, à savoir Hassan Guennouni, conseiller chargé du pôle de la presse électronique (Directeur de publication du site Hespress); Mohamed Benarbia, conseiller chargé de la presse partisane (Directeur de publication du journal Libération et représentant de l’Institut Al Itihad Presse); Fahd Iraqi, conseiller chargé des relations externes, (Directeur de publication de l’hebdomadaire La Vie Eco); Ahmed Najim, conseiller du président, (Directeur de publication du site Goud) et Idriss Al Ouali, conseiller de la presse régionale, (Directeur de Sada Taounat). Le Bureau Exécutif devait être reçu par le ministre de la Communication vendredi 7 octobre pour lui être présenté.

LR/MAP