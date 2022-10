Lancement en Suisse de la campagne de promotion “Maroc, Terre de Lumière”

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc en Suisse, Lahcen Azoulay, a donné, jeudi, le coup d’envoi officiel de la campagne de promotion internationale de la destination Maroc, baptisée « Maroc, Terre de lumière », qui sera déclinée sur certaines lignes des transports publics de la ville de Berne jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette opération publicitaire d’affichage grand public sera déployée pendant trois mois sur les deux lignes de bus les plus fréquentées de la capitale helvétique, opérées par la société de transport urbain Bernmobil, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Berne.

La programmation de cette campagne, dont l’impact en termes d’exposition concerne plus de deux cent mille personnes par jour, s’inscrit dans la dynamique de relance du secteur touristique marocain en période post Covid-19 et vise à promouvoir la destination Maroc auprès du marché suisse en perspective des fêtes de fin d’année, souligne la même source.

En soutien à cette campagne et pour maximiser ses retombées, l’ambassade du Maroc à Berne a lancé, de manière simultanée, et durant toute la période de cette campagne d’affichage, une opération de communication digitale sur ses réseaux sociaux, à travers la diffusion de contenus promotionnels, mettant en valeurs les atouts touristiques et le patrimoine culturel du Royaume.

L’inauguration de cette campagne s’est déroulée en présence de Rebekka Gex-Fabry, responsable du Bureau d’Accueil International de “Bern Welcome”, organisation mandatée par le département fédéral des Affaires étrangères, le Canton et la Ville de Berne, pour faciliter les activités du corps diplomatique et consulaire, des institutions multilatérales et des entreprises internationales, détaille la représentation marocaine. La nouvelle identité touristique du Maroc pour l’international, “Maroc, Terre de lumière”, a pour ambition, notamment, de positionner le Royaume parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées, à renforcer sa notoriété et son attractivité auprès du public international, et à renforcer son image tendance auprès des nouvelles générations de voyageurs.

