Marrakech | Remise des clés du Musée Jemaâ El fna à la Fondation Nationale des Musées

Une cérémonie a été organisée à la Mairie de Marrakech, pour la remise des clés du Musée de Jemaâ El Fna du patrimoine matériel et immatériel à la Fondation Nationale des Musées (FNM).

« Le Musée sera un lieu de rencontre à l’image de la place mythique qu’il domine et offrira une expérience muséale accueillante et attractive non seulement à travers des expositions permanentes et temporaires, mais également, à travers des ateliers destinés aux différents publics du musée, et une programmation culturelle riche et diversifiée », a indiqué Mehdi Qotbi, Président de la FNM, lors de cette cérémonie organisée le 30 décembre 2020.

Le musée sera logé à l’ancien siège de Bank al-Maghrib au cœur de la place Jemaâ El Fna, qui a longtemps nourri la mémoire collective du pays et la personnalité artistique des Marocains, a relevé Qotbi, ajoutant qu’il sera « l’un des musées les plus emblématiques et les plus importants de la ville de Marrakech ».

Faisant savoir que cette structure muséale viendra compléter les musées Dar El Bacha et Dar Si Said, ainsi que les autres musées privés qui ont fleuri dans la cité ocre, le Président de la FNM a souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique politique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a placé la culture au cœur de la stratégie de développement du Royaume.

De son côté, le Maire de la ville de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid, a indiqué que ce musée, qui donnera vie au patrimoine immatériel de la place mythique de Jemaâ El Fna, « aura un impact positif sur l’image de Marrakech et son rayonnement à l’international ».

Et d’expliquer que le développement et la gestion de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Marrakech Cité du Renouveau Permanent » a été confié à la Fondation Nationale des Musées « , en raison de la nature spécialisée du projet et de l’expérience reconnue de la FNM dans la gestion des projets culturels de grande-envergure ».

Fruit d’un partenariat entre la Wilaya de la Région Marrakech-Safi, la Mairie de Marrakech, Bank Al Maghrib et la Fondation Nationale des Musées, le projet est soutenu par plusieurs partenaires dont, l’ISESCO et la Fondation Noufissa Pharma 5.

Le musée exposera un fonds constitué de descriptions écrites, de documents visuels, sonores et picturaux, ainsi que des œuvres artistiques en lien avec la place et d’une grande valeur artistique et historique. Leur but est de retracer et reconstituer l’histoire de Jemaâ El Fna et d’apprécier à leur juste valeur, ses différentes composantes.

Les visiteurs du futur musée auront droit à une expérience immersive, qui met à leur disposition les derniers supports multimédias et une approche basée sur la médiation culturelle afin de s’aligner avec les missions de toute institution muséale, à savoir l’étude, l’éducation, et la délectation.

Le Musée jouera également le rôle de gardien de la mémoire et du patrimoine national matériel et immatériel, il sera en perpétuels échanges et dynamiques avec la place qui s’invitera dans ses galeries et il assouvira ainsi, la soif de ses visiteurs pour la culture et l’art, dont l’accès s’est désormais démocratisé grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

