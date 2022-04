Marrakech Investor Day | CRI-MS au service d’une relance durable

Partager Facebook

La 1ère édition du Marrakech Investor Day a été organisée, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc -Aman- à Marrakech, à l’initiative du Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), afin d’assurer une relance durable de l’économie et l’Investissement dans la région.

Tenue sous l’égide de la Wilaya de Marrakech-Safi, avec l’appui de la Société financière internationale (SFI) et en partenariat avec le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (SECO), cette édition avait pour objectif de promouvoir les atouts, potentialités et nouvelles opportunités de la région, et présenter aux investisseurs les mécanismes et instruments de réussite des investissements, à même d’assurer la durabilité de la dynamique économique régionale et sa compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

« Nous avons pu constater à travers les roadshows, notamment à Dubaï, Tokyo et récemment à Londres, qu’il existe un réel engouement pour investir au Maroc », s’est félicité le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, M. Mohcine Jazouli, lors de son allocution d’ouverture de cet événement d’envergure.

« Cela se réfère d’abord à la stabilité imprimée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste. S’ajoute à cela, l’engagement du Royaume envers l’économie durable à travers les différents programmes des énergies renouvelables en industries et le capital marocain en compétences et talents opérant dans tous les secteurs », a relevé Jazouli.

Pour sa part, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, a rappelé que « la résilience, la relance et la réinvention étaient les mots clés qui ont influencé les stratégies d’interventions durant ces deux années de crise ».

Et d’affirmer que la diversification de l’économie au cœur de la région Marrakech-Safi « demeure une priorité pour pouvoir amplifier l’activité touristique, industrielle et logistique à travers de grands projets structurants ».

De son côté, le Directeur Maghreb de la Société Financière Internationale (SFI), M. Xavier Reille, a salué les potentialités économiques de cette région et sa capacité à attirer les investissements privés pour tirer la croissance, créer des emplois et assurer une croissance durable.

« Notre mission est d’accompagner et stimuler l’investissement privé au Maroc, à travers nos outils, que nous pouvons mettre à la disposition de tous les intervenants, notamment créer des études en amont, développer des projets bancables, développer des partenariats publics-privés (PPP), financer l’investissement privé à travers des garanties, et promouvoir l’investissement au Maroc à l’échelle internationale », a-t-il expliqué.

M. Yassine Mseffer, Directeur Général du CRI-MS, a indiqué que le Marrakech Investor Day, un événement de promotion de l’investissement dans la région de Marrakech-Safi, a pour objectif de « montrer qu’il est intéressant d’investir à Marrakech, qu’il est temps d’investir à Marrakech et qu’il est facile d’investir à Marrakech ».

Lors de cette rencontre, plusieurs acteurs économiques de la région ont témoigné de leurs propres expériences, confirmant les atouts et potentialités qu’offre la région et l’intérêt stratégique d’investir aujourd’hui à Marrakech.

Un focus particulier a été porté à la data et au digital comme vecteur de croissance et de développement territorial, lors d’une table ronde qui a vu notamment la participation de M. William S. Mut, Expert senior en politique et promotion d’investissement – IFC, PATSY VAN HOVE ; Sénior Manager pli-global location stratégies – IBM Pli, et Driss Ksikes, Directeur Fondateur de Économia, centre de recherche de HEM.

La data est d’ailleurs au cœur du plan d’actions stratégique du Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi, qui a présenté lors de cet événement le lancement simultané de 3 plateformes majeures pour l’investissement dans la région : Marrakechinvest.ma pour découvrir toutes les informations et tous les e-services relatifs à l’investissement dans la région de Marrakech Safi, Marrakechintelligence.ma pour mettre à disposition toute donnée pertinente, indicateur ou analyse nécessaire au développement de l’investissement dans la région, offrant aux investisseurs la capacité de se projeter vers l’avenir, et Marrakechremontada.ma le nouveau portail open data de la région Marrakech Safi.

Le Directeur Général du CRI-MS a présenté ce concept novateur nommé « Remondata » : « Actuellement, nous sommes dans une phase ou nous devons être présents et remonter avec de la Data, d’où l’appellation de la REMONDATA. J’invite tous les acteurs publiques et privés, à contribuer à cette plateforme innovante avec des données au profit d’un climat d’affaires prospère au niveau de la région Marrakech-Safi », a expliqué M. Mseffer.

Afin d’accompagner ces nouveautés et toute cette nouvelle dynamique insufflée depuis 2 années, le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi a profité de cet événement pour lancer officiellement sa nouvelle marque Marrakech Invest, une nouvelle identité visuelle qui traduit le dynamisme, la diversité et l’ambition de la région de Marrakech-Safi.

Les organisateurs de cet événement ont voulu également célébrer et honorer les entreprises et entrepreneurs de Marrakech, ces femmes et ces hommes qui ont su faire preuve de résilience durant ces deux années si compliquées.

Un jury de professionnels et d’experts, présidé par M. Youssef Mouhyi, Président de la CGEM Marrakech-Safi, a rendu son verdict concernant 7 catégories. Ainsi, le prix « Entrepreneur of the year » a été attribué à l’entreprise « Trotti » représentée par M. Jaafar Hakam, alors que le prix « Social Investor of the year » a été décerné à « Terre Brune » représentée par Mme Selma Antari et « Green Investor of the year » à la société « Mika », représentée par M. Said Benhamida

Le prix « Innovative Investor of the year » est revenu à l’entreprise « Entomonutris » représentée par son directeur général, M. Mohamed Derdour, « Reinventive Investor of the year » a été attribué à « Virtualistic », représentée par M. Adnane Abouelouazne, et « International market developer of the year » à l’entreprise « SITI Imperium Holding », représentée par M. Amine Baroudi

Le prix « Resilient Investor of the year », ce prix coup de cœur du jury, a été remis au Conseil Régional du Tourisme de Marrakech Safi, représenté par son Président M. Hamid Bentahar, au nom de l’ensemble des acteurs économiques de Marrakech, et en particulier, ceux du secteur touristique dans l’hébergement, l’animation, la restauration, le transport, les guides et les artisans de la ville ocre.

