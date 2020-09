Marrakech | 42 programmes culturels organisés à distance en août dernier

Partager Facebook

Un total de 42 programmes culturels ont été organisés à distance, en août dernier, afin d’assurer la continuité de l’activité culturelle dans le contexte de la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19, a indiqué la Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi.

La Direction précise, dans un rapport, que ces programmes artistiques et culturels, diffusés via sa page officielle sur Facebook, ont touché divers domaines, notamment l’enfance, la communication, le patrimoine, la littérature, le théâtre, la musique et les arts plastiques, outre des conférences.

Elle a également expliqué que ces programmes, mis en ligne sous forme de capsules vidéo, ont enregistré un taux de visionnage élevé et une interaction importante de la part de près de 3.000 visiteurs.

Initiés sous le signe “La culture au cœur de ta maison”, reste chez toi, ces programmes ont porté sur la diffusion de contes populaires, de lectures de poèmes de zajal autour du sujet du nouveau coronavirus et la présentation de plusieurs épisodes de la série Un livre et son auteur.

Dans le domaine des arts plastiques, il a été procédé à l’organisation d’expositions virtuelles et d’ateliers techniques, à la présentation de conseils, de plusieurs jeux et histoires au profit des enfants, à travers le programme Les contes de Simsima, outre des pièces théâtrales et des lectures de poèmes.

La Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi avait, par ailleurs, annoncé l’organisation de concours artistiques et culturels à distance, portant sur plusieurs domaines, notamment le théâtre, les arts plastiques, la musique, le conte et l’Inchad.

LR