Nador | Orange Maroc inaugure son infrastructure stratégique “Cable Landing Station” à Arekmane

Orange Maroc a inauguré, lundi à Arekmane dans la province de Nador, son infrastructure stratégique “Cable Landing Station”, afin de permettre le raccordement du Maroc au câble sous-marin Medusa, le plus long de la Méditerranée.

Pour accueillir ce câble, Orange Maroc a conçu et construit en un temps record (15 mois) la Cable Landing Station à Nador, une infrastructure stratégique de 3.500 m2 offrant une capacité IT de 140 kW et une connectivité internationale évolutive jusqu’à 20 Tbps.

Cette station, sécurisée et ouverte à tous les opérateurs, constitue un actif clé pour l’hébergement de futurs câbles sous-marins et de partenaires hyperscalers, souligne Orange Maroc.

Et d’ajouter que cette réalisation majeure consolide sa stratégie de connectivité internationale et son rôle d’architecte d’infrastructures critiques.

Il s’agit de la première station d’atterrissement open access au Maroc, la “Cable Landing Station” (CLS), entièrement conçue et opérée par Orange Maroc.

Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique d’Orange Maroc qui place l’innovation, la souveraineté numérique et l’inclusion au cœur de son engagement.

“L’atterrissement du câble Medusa et l’inauguration de la Cable Landing Station à Nador marquent une étape historique pour la connectivité du Maroc. Ces projets illustrent notre rôle de précurseur technologique et notre capacité à déployer des infrastructures stratégiques, au service de la souveraineté numérique du Royaume et de son positionnement comme hub digital africain”, a déclaré M. Hendrik Kasteel, CEO d’Orange Maroc.

Le câble Medusa, d’une longueur de 8.700 km et comptant 18 points d’atterrissement en Europe et en Afrique du Nord, est le plus long câble sous-marin de la Méditerranée. Avec une capacité totale pouvant atteindre 20 Tbps, il répond aux besoins croissants en bande passante et renforce la résilience des échanges numériques entre l’Europe et l’Afrique.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Benali, directeur Technologie d’Orange Maroc, a exprimé la fierté de l’entreprise quant à l’arrivée du câble sous-marin Medusa, qui renforcera la connectivité entre le Maroc et la France via l’axe Marseille-Nador.

M. Benali a souligné qu’une station d’atterrissement dédiée avait été construite à cet effet, précisant qu’il s’agit de la première station d’atterrissement ouverte pour câbles sous-marins au Maroc et, par conséquent, Medusa est le premier câble à être raccordé à cette installation.

Il a également affirmé que ce projet incarne l’engagement continu de la société à renforcer la souveraineté numérique du Royaume et les infrastructures, et à soutenir la transformation numérique nationale.

LR/MAP