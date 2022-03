Maroc-Mauritanie | Volonté de coopérer dans le tourisme

Partager Facebook

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Mauritanie dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat ont été au centre d’une réunion tenue, vendredi à Rabat, entre la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatima-Zahra Ammor, et la ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme de la République Islamique de Mauritanie, Naha Mint Hamdy Ould Mouknass.

Lors de cette réunion, Mme Ammor a rappelé les fortes relations de fraternité qu’entretiennent le Maroc et la Mauritanie, qui reposent sur des bases solides de respect mutuel et une volonté sincère de coopération, en synergie avec les orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Elle a également souligné que le tourisme en particulier, est un facteur de rapprochement entre les peuples et un élément majeur de développement socio-économique. « Cette huitième Session de la haute commission mixte constitue une opportunité pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale entre le Maroc et la Mauritanie dans le domaine du tourisme et offre de nouveaux horizons de collaboration fructueuse entre nos deux pays respectifs », a dit Mme Ammor.

En effet, cette commission mixte prévoit la signature d’un Accord de Coopération en matière de tourisme entre les deux pays, visant à encourager le développement de la coopération en matière de promotion touristique, d’aménagement et d’investissement, et d’échange d’expériences et d’expertises, notamment dans le domaine de la formation hôtelière et touristique.

Dans ce sillage, elle a réitéré la disponibilité de son Département pour accompagner la partie mauritanienne à travers la programmation de réunions bilatérales entre les responsables des deux pays.

Concernant le domaine de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Mme Ammor a rappelé que le bilan satisfaisant de la coopération entre les deux pays frères en matière d’artisanat et d’économie sociale.

Depuis la signature de l’Accord de coopération entre les gouvernements des deux pays en janvier 2002, plusieurs actions de coopération ont été réalisées. Elles concernent essentiellement la formation professionnelle, le partage d’expertise, la participation à des manifestations à caractère promotionnel et commercial, et l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, Mme Ammor a indiqué que le ministère a établi un nouveau programme de formation sur 10 jours à Marrakech, au profit de 40 artisans potiers mauritaniens, et qu’il continuera à travailler avec la partie mauritanienne, pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière d’artisanat et d’économie sociale et solidaire.

Pour sa part, Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass a souligné que l’expérience du Maroc en matière de tourisme, d’artisanat et d’économie sociale et solidaire est « pionnière et réussie », ajoutant que la Mauritanie aura la chance de tirer parti de cette expérience.

Les perspectives de coopération entre les deux pays sont « prometteuses », a-t-elle relevé, notant qu’avec l’évolution qu’a connu le monde après la pandémie du Covid-19, des changements seront apportés sur le produit proposé par chaque pays.

Dans ce sillage, la ministre a fait savoir que bénéficier de l’expérience marocaine en matière de formation, permettrait d’améliorer la qualité des produits artisanales mauritaniens et l’expertise des artisans mauritaniens, notamment en cuir et en poterie.

Elle a fait également part de l’ambition de bénéficier de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme, en formant les formateurs mauritaniens au Maroc et en envoyant des formateurs marocains pour assurer la formation en Mauritanie.

Par ailleurs, les deux parties ont fait part de leur volonté de créer un comité de suivi qui sera chargé de la mise en œuvre de l’accord de coopération prévu.

LR/MAP