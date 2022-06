Maroc-Espagne | Mezzour plaide la coopération académique

Partager Facebook

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, mercredi à Casablanca, l’importance de la coopération académique entre le Maroc et l’Espagne pour promouvoir les relations économiques, notant la nécessité d’une nouvelle génération de managers ayant une connaissance mutuelle de la culture des deux pays et d’un double diplôme pour consolider davantage ces relations.

Intervenant à l’inauguration de la première édition de l’année d’Espagne au Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), M. Mezzour s’est félicité de la nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, basée sur le respect mutuel, la confiance, la concertation permanente et la coopération bilatérale fructueuse.

Et de poursuivre que cet événement s’est focalisé sur l’Entreprise familiale, en tant que modèle de leadership authentique, vu la place capitale de ce genre d’entreprises aussi bien au Maroc qu’en Espagne et les défis auxquels elles font face notamment en termes de la relève entre les générations et le développement de ces entreprises.

Le ministre s’est arrêté aussi sur le mémorandum d’entente signé entre l’ISCAE et l’ESADE Business School, notant qu’il s’agit d’un partenariat amorcé avec l’un des leaders de l’Ecole de Management en Europe et en Espagne.

M. Mezzour a fait savoir également que ce mémorandum permettra aux futurs leaders du Maroc et de l’Espagne d’avoir des connaissances mutuelles sur les deux pays et sur l’importance du partenariat et du développement des relations économiques et commerciales, expliquant que cet accord offre une opportunité idoine pour amorcer une réflexion sur les moyens de promouvoir les relations entre les entreprises marocaines et espagnoles aussi bien au niveau bilatéral qu’au niveau des marchés tiers spécialement en Afrique et en Amérique du Sud et d’initier des projets communs de coopération.

Le Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) a inauguré, mercredi à Casablanca, la première édition de l’année d’Espagne avec comme objectif de promouvoir davantage les relations bilatérales.

Cet événement, initié en partenariat avec le Consejo Economico Marruecos-Espana (CEMAES) et HFEI Institue sous le thème “L’Entreprise familiale, un modèle de leadership authentique”, s’inscrit dans le cadre de la dynamique du rapprochement entre le Maroc et l’Espagne et l’ouverture de nouveaux horizons des relations bilatérales entre les deux pays voisins.

Cette initiative, organisée en parallèle avec le 2ème symposium international sur l’Organisation innovante et positive, entre aussi en droite ligne avec le modèle et la mission prônée par le Groupe ISCAE qui se positionne en tant qu’acteur de développement économique et social du Maroc et de l’Afrique et dans la démarche de décloisonnement entre le monde de l’enseignement et celui des affaires.

A cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre le Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) et l’ESADE Business School (Espagne).

