Les contributions des femmes au développement local au centre d’une rencontre à Es-Semara

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Une rencontre a été organisée, jeudi à Es-Semara, pour rendre hommage à la contribution des femmes de la province au développement local, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Cette célébration, organisée par la section d’Es-Semara de l’Union nationale des femmes du Maroc, en partenariat avec la Délégation provinciale de l’Entraide nationale, sous le thème :”Es-Semara au cœur du développement : autonomisation, inclusion et créativité”, a été marquée par une série d’interventions axées sur la nécessité de consolider les acquis en matière de droits des femmes et de renforcer leur rôle en tant que levier essentiel du développement local.

Intervenant à cette occasion, la déléguée provinciale de l’Entraide nationale à Es-Semara, Fatima Habdi, a souligné que la célébration de cette journée constitue une opportunité de mettre en lumière les réalisations accomplies par les femmes de la province à travers les programmes sociaux mis en œuvre, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de promouvoir l’autonomisation des femmes, d’améliorer leurs conditions sociales et de garantir leur participation à l’ensemble des domaines de la vie.

Mme Habdi a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les différents intervenants en vue d’atteindre les objectifs escomptés et de renforcer la participation des femmes aux divers chantiers de développement dans la province, mettant en avant les contributions des femmes dans les domaines social, culturel et politique.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, a également été marquée par la présentation des principales réalisations de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale, ainsi que les services fournis par les centres sociaux relevant de cet établissement.

A cette occasion, une vidéo de sensibilisation consacrée à la problématique de la violence à l’égard des femmes et au rôle des espaces multifonctionnels dédiés aux femmes a été projetée.

Cette rencontre a été marquée par des hommages rendus à plusieurs femmes s’étant distinguées par leur engagement et leur contribution au développement socioéconomique de la province au cours des dernières années.

En outre, des aides ont été distribuées au profit des familles en situation de vulnérabilité, en plus des équipements paramédicaux pour les personnes à besoins spécifiques.

LR/MAP