Lekjaa | La commande publique verte, un pivot de la stratégie de développement durable

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La commande publique verte constitue un pivot de la stratégie de développement durable au Maroc, a souligné, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Cette commande publique verte “symbolise la cohérence entre nos paroles et nos actes en orientant la dépense et l’argent publics vers un avenir durable, nous donnant plus de possibilités de développement et plus de cohérence à nos politiques”, a dit M. Lekjaa lors de la “Climate Smart Public Procurement Conference” pour les pays du monde Arabe et de la région MENA (Middle East and North Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Dans ce sens, le ministre a relevé que la commande publique verte, qui se veut un outil transversal, touchant à l’énergie, au transport, à l’économie circulaire et à l’inclusion sociale, peut orienter les pratiques vers plus de durabilité et envoyer un signal fort aux opérateurs privés.

Pour lui, la création d’une demande publique d’innovation verte est non seulement un outil d’efficacité économique sur le long terme, mais c’est aussi un vecteur d’exemplarité de l’Etat.

M. Lekjaa a également rappelé que les finances publiques jouent un rôle de levier du développement durable, mettant en avant les efforts déployés pour orienter la dépense publique vers des projets à forte value environnementale et sociale, ajuster la fiscalité pour qu’elle encourage les comportements écoresponsables en développant les financements verts comme les obligations souveraines vertes et en verdissant la commande publique.

L’intégration des critères écologiques et sociaux dans les appels d’offres permet notamment de stimuler l’innovation verte et d’encourager le tissu entrepreneurial local et de créer un effet d’entraînement sur l’ensemble du marché, a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : “Nous sommes déterminés à faire de l’Etat un modèle de durabilité et nous veillerons ensemble à ce que l’Administration marocaine intègre progressivement des pratiques écoresponsables dans son fonctionnement quotidien, la consommation d’énergie, la gestion des déchets, l’achat public, etc., démontrant l’exemplarité de l’administration à l’ensemble des acteurs de la société”.

De son côté, le directeur régional prospérité à la Banque mondiale pour la région MENA, Nadir Mohamed, a présenté une vision globale pour transformer les défis environnementaux en opportunités de développement économique, indiquant que la région MENA est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, mais elle dispose d’atouts considérables pour devenir un leader de l’économie verte.

Il a, à cet égard, souligné le rôle central des marchés publics dans cette transformation. “Dans la région MENA, les achats publics représentent en moyenne 18% du PIB. Orienter cette masse financière vers des biens, services et infrastructures respectueux de l’environnement peut créer un effet d’entraînement majeur sur l’ensemble de l’économie et stimuler l’émergence de filières vertes compétitives. La Banque mondiale s’engage à soutenir cette transition à travers des financements ciblés et une assistance technique adaptée”.

M. Mohamed a détaillé la stratégie de la Banque mondiale pour accompagner les pays de la région dans cette transition. Il s’agit, d’après lui, d’une approche combinant trois dimensions, à savoir le renforcement des cadres réglementaires pour institutionnaliser la commande publique durable, le développement des capacités techniques des acheteurs publics, et la promotion de l’innovation à travers des projets pilotes.

Pour sa part, la directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Maroc, Quiterie Pincent, a mis en lumière l’approche de l’AFD en matière de commande publique verte. “Notre stratégie repose sur trois piliers : le financement de projets à forte valeur environnementale, l’assistance technique aux institutions publiques et le soutien aux initiatives locales innovantes”, a-t-elle expliqué.

M. Pincent a fait savoir que l’Agence a élaboré des outils d’évaluation de l’impact climatique des marchés publics qui permettent d’intégrer systématiquement les considérations climatiques dans les processus d’achat public et d’assurer un suivi rigoureux des résultats.

“L’AFD mobilise également une assistance technique dédiée pour accompagner les institutions publiques dans l’élaboration de leurs stratégies d’achat durable”, a-t-elle ajouté, jugeant important le partage d’expériences au niveau international.

Ont également pris part à l’ouverture de cette conférence, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda et le directeur de Division de la Banque mondiale au Maroc, Ahmadou Moustapha Ndiaye, ainsi qu’Ahmed Ag Aboubacrine, Hub Manager à IsDB (Islamic Development Bank – Banque islamique de développement) au Maroc, Valerie Robert, Directrice associée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Anand Kumar Srivastava, Chief Procurement (Operations) à NDB (New Development Bank).

LR/MAP