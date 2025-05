Sahara | La diplomatie marocaine s’inscrit désormais dans une logique proactive

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’approche de la diplomatie marocaine au sujet de la question du Sahara s’inscrit, ces dernières années, dans une logique proactive, adossée à une légitimité historique consacrée, à des arguments juridiques solides et à des projets de développement ambitieux, a affirmé, lundi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

S’exprimant à l’ouverture d’un colloque sur le thème “Le Parlement marocain et la question du Sahara : vers une diplomatie parallèle efficiente et un plaidoyer institutionnel efficace”, M. Ould Errachid a précisé que cette approche a permis de réaliser des avancées significatives, notamment le soutien grandissant à l’initiative marocaine d’autonomie en tant qu’unique solution sérieuse et crédible pour mettre fin au différend régional autour du Sahara marocain.

Ce soutien de poids, a-t-il ajouté, a été exprimée par des partenaires essentiels du Royaume, dont les États-Unis, l’Espagne, la France, ainsi que par plusieurs pays africains et arabes frères et européens amis.

Outre cette dynamique internationale accélérée, le front intérieur ne cesse de faire preuve de cohésion et de large consensus autour de la cause nationale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a relevé M. Ould Errachid, mettant en exergue, à cet égard, la mobilisation collective, responsable et continue pour la défense de l’intégrité territoriale, qui constitue un gage de crédibilité et d’efficacité du plaidoyer national en faveur de la question du Sahara.

M. Ould Errachid a salué, dans ce contexte, le rôle central des forces nationales représentées au sein de l’hémicycle, partis politiques, syndicats et patronat, qui ont toujours été à l’avant-garde de la défense de la question du Sahara marocain, précisant que ces intervenants ont su forger des positions solides, initier des démarches significatives et mener des plaidoyers institutionnels honorables, tant au Maroc qu’à l’étranger.

Il a souligné que ce plaidoyer constitue aujourd’hui un pilier fondamental pour la consolidation des acquis diplomatiques du Royaume, tout en permettant à la Chambre des conseillers d’assumer son rôle de force de proposition et d’influence, dans le cadre du processus de défense de l’unité nationale et de la souveraineté territoriale du Maroc, et en consolidant sa présence au sein des fora parlementaires régionaux et internationaux.

Au cours de ce processus, la dimension de développement se démarque comme l’un des aspects les plus marquants de la vision marocaine pour la consécration de la marocanité du Sahara, a-t-il poursuivi, mettant en exergue les profondes mutations que connaissent les provinces du Sud du Royaume grâce à des projets royaux de développement structurants, auxquels s’ajoutent des initiatives à dimension africaine, telles que le projet stratégique du gazoduc Nigeria-Maroc et les Initiatives Atlantiques.

M. Ould Errachid a estimé qu’il ne s’agit pas seulement de projets d’infrastructures, mais également de fondements stratégiques visant à redessiner les rôles géopolitiques du Royaume en érigeant le Sahara marocain en espace de stabilité et de développement, et en plateforme reliant le nord et le sud du continent africain, à même de renforcer l’intégration régionale et consacrer le leadership régional du Maroc.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des conseillers a souligné la grande importance de la diplomatie parlementaire en tant que partenaire clé dans l’effort visant la promotion de cette dynamique au niveau international, la mise en avant de l’efficience du modèle de développement marocain dans les provinces du Sud et la défense de ses dimensions stratégiques, de manière à consolider l’image du Royaume comme acteur fiable dans son environnement régional et continental.

Il a noté que la dynamique sans précédent que connaît la question du Sahara marocain a exigé des composantes de la Chambre des conseillers d’assumer leurs responsabilités nationales et constitutionnelles et de se mobiliser pour l’adoption de résolutions parlementaires de soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à son initiative audacieuse d’autonomie, outre la consécration du rôle pionnier du Maroc pour relever les défis de développement et renforcer la coopération Sud-Sud.

M. Ould Errachid a indiqué que la Chambre des conseillers a continué d’œuvrer pour le renforcement de sa position stratégique auprès des unions parlementaires régionales et la consolidation de l’institutionnalisation de ses relations bilatérales, à travers la signature de plusieurs conventions et mémorandums d’entente, ainsi que l’organisation de nombreuses manifestations multilatérales, qui ont amplement contribué à mettre en avant le rôle pionnier du Maroc sur les plan régional et international.

Plusieurs de ces initiatives ont été couronnées par la signature de Déclarations conjointes dans la ville de Laâyoune, avec comme objectif principal le soutien à l’intégrité et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, a-t-il conclu.

LR/MAP