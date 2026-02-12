Le Sénat de la Floride rend hommage au leadership de SM le Roi et à l’amitié maroco-américaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénat de l’État de Floride a adopté une résolution historique rendant hommage aux relations séculaires privilégiées liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, et saluant le leadership continental de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les initiatives du Souverain en faveur de la promotion des liens et des échanges transatlantiques.

La résolution, adoptée mercredi, rappelle la place de choix qu’occupe le Royaume dans l’histoire diplomatique de l’Amérique, en ce sens que le Maroc fut le premier pays au monde à reconnaître en 1777 l’indépendance des États-Unis, relation formalisée en 1786 par un Traité de Paix et d’Amitié – le plus ancien traité ininterrompu de l’histoire diplomatique américaine.

Portée par la Sénatrice Ana Maria Rodriguez, la résolution met en avant également la reconnaissance historique par le Président Donald J. Trump, en décembre 2020, de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, étape majeure ayant consolidé l’alliance stratégique entre les deux nations et ouvert de nouvelles perspectives de coopération en matière de paix, de sécurité et de développement régional.

La résolution, qui intervient dans un contexte particulièrement symbolique marqué par la commémoration cette année du 250è anniversaire de l’indépendance des États-Unis, souligne également que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’affirme comme un hub stratégique et une passerelle privilégiée entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Le texte met ainsi en lumière l’Initiative Royale pour la Coopération atlantique, cadre ambitieux visant à approfondir les liens politiques, économiques et culturels entre le continent africain et les Amériques.

En tant que membre actif de la Zone de Libre-Échange continentale africaine (ZLECAF), le Maroc constitue une porte d’entrée essentielle pour renforcer le partenariat commercial et les investissements mutuellement bénéfiques entre l’Afrique et les États-Unis, lit-on encore dans le texte de cette résolution, adoptée dans le cadre de l’édition 2026 des “Miami-Dade Days” organisées au Capitole de l’État de Floride à Tallahassee.

De même, la résolution rappelle l’importance de l’Accord de Libre-Échange entre les États-Unis et le Maroc, signé en 2004, le seul du genre conclu par les États-Unis avec un pays africain. Cet accord continue de favoriser la coopération économique et commerciale, faisant du Maroc l’un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis en Afrique et encourageant les investissements bilatéraux et la collaboration industrielle.

En vertu de ce texte, l’État de Floride reconnaît également l’importance du Royaume du Maroc en tant que trait d’union stratégique entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, et se félicite de l’approfondissement de la coopération dans les domaines du commerce, des industries maritimes, du tourisme, des énergies vertes et de l’éducation.

La résolution consacre ainsi le Maroc en tant que partenaire fiable et interlocuteur privilégié de l’État de Floride, tout en se félicitant à cet égard de l’ouverture, en juin 2025, du Consulat général du Royaume à Miami, “étape historique marquant l’engagement du Maroc à renforcer ses liens diplomatiques, économiques et culturels avec la Floride et l’ensemble du sud-est des États-Unis”.

Le texte se félicite, dans ce sens, des accords de jumelages conclus entre des régions, villes et ports du Maroc et de Floride, en faveur de la promotion des échanges et des liens bilatéraux.

La résolution rend aussi hommage à la communauté marocaine établie aux États-Unis et à son rôle actif dans le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux nations.

Les échanges culturels et intercommunautaires, soutenus par le Consulat général du Maroc à Miami, continuent de favoriser la compréhension mutuelle et de resserrer les liens entre les communautés marocaines et floridiennes à travers des événements célébrant le patrimoine, les arts et le dialogue interculturel, ajoute-t-on.

Dans une déclaration à cette occasion, la Consule générale du Maroc à Miami, Chafika El Habti, a souligné que l’adoption de cette résolution par le Sénat de l’État de Floride représente un “événement historique majeur” qui consacre le partenariat stratégique entre le Royaume et la Floride.

“Cette résolution trace la voie d’un avenir prometteur, riche en opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des énergies renouvelables et de l’éducation. Le Maroc et la Floride continueront de bâtir ensemble un partenariat d’excellence au service de nos populations et de nos intérêts mutuels”, a-t-elle conclu.

LR/MAP