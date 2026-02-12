Rabat | Le Maroc et la Croatie s’engagent pour une coopération parlementaire renforcée

Partager Facebook

Le renforcement des mécanismes de coopération parlementaire entre le Maroc et la Croatie a été, jeudi à Rabat, au centre d’entretiens entre le président du groupe d’amitié Maroc-Croatie à la Chambre des Conseillers, Ismail Alaoui et le président de la Commission de l’économie au parlement croate, Ivica Mesić, actuellement en visite de travail au Royaume à la tête d’une délégation parlementaire.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice de la République de Croatie au Royaume du Maroc, Jasna Mileta, a été l’occasion d’examiner les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment en matière d’économie et d’investissement, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Cette réunion a constitué une opportunité pour échanger les points de vue autour de plusieurs questions d’intérêt commun, au vu de la dynamique positive des relations d’amitié entre les deux pays.

S’exprimant à cette occasion, M. Alaoui a affirmé que cette visite illustre la continuité du dialogue parlementaire constructif et reflète la volonté commune de promouvoir les relations d’amitiés, précisant que les relations entre le Maroc et la Croatie reposent sur un héritage historique, marqué par l’établissement des relations diplomatiques en 1992 et consacré par la signature en 2019 du partenariat complet à long terme.

Le Royaume du Maroc, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est engagé dans des réformes structurelles, qui en ont fait une plateforme économique compétitive et une passerelle stratégique vers l’Afrique, notamment à la faveur de l’adoption de la Nouvelle Charte d’investissement, a-t-il dit, insistant sur l’importance de développer la coopération dans les secteurs prioritaires, en particulier les énergies renouvelables, y compris l’hydrogène vert.

Il a également appelé à accroître le volume des échanges commerciaux, à soutenir les recommandations du Forum économique Maroc-Croatie, et à œuvrer à surmonter les contraintes logistiques, en étudiant notamment la possibilité d’établir une ligne aérienne directe entre Casablanca et Zagreb.

A cet égard, M. Alaoui a salué la position positive de la République de Croatie en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc tel que réaffirmée dans la Déclaration conjointe, signée en 2025, en phase avec la dynamique internationale et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Pour sa part, M. Mesić a assuré que sa visite au Royaume, à l’occasion du Forum économique croate, représente une opportunité de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’énergie, du tourisme, de l’agriculture et des infrastructures, mettant en avant les importantes potentialités et les perspectives prometteuses de partenariat entre les deux pays.

Le parlementaire croate a mis l’accent sur l’importance accordée par le Parlement croate à la diplomatie parlementaire et à la coopération internationale, exprimant la volonté de son pays de consacrer le dialogue institutionnel avec la Chambre des conseillers, ainsi que d’intensifier l’échange d’expertises au service des intérêts communs des deux peuples amis.

