Le Royaume de Bahreïn salue le rôle pionnier de SM le Roi dans la consolidation des fondements du développement en Afrique

Le Royaume de Bahreïn a salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la consolidation des fondements du développement durable et le renforcement des bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain, de manière à répondre aux aspirations de ses peuples au progrès et au développement.

Dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, tenue lundi à Laâyoune, la partie bahreïnie a mis en avant les trois initiatives phares lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique, à savoir l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, le Processus des Etats africains atlantiques et le projet de Gazoduc Africain Atlantique.

A cet égard, le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la consolidation du partenariat africain avec les différents continents et pays agissants sur des bases et des règles saines.

LR/MAP