Le Royaume de Bahreïn salue l’engagement de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, en soutien à la cause palestinienne

Le Royaume de Bahreïn a salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en soutien à la question palestinienne.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue des travaux de la 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, tenue lundi à Laâyoune, le Royaume de Bahreïn a loué les efforts du Souverain pour la défense de la ville d’Al Qods Acharif et des Maqdessis, la préservation de son cachet civilisationnel et la protection de son statut en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les religions célestes.

Le Bahreïn s’est félicité aussi des projets concrets à caractère humain et social réalisés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, pour le soutien de la résilience des Maqdessis sur leur terre.

