Le NMD ouvre de larges horizons en termes de participation féminine

Le Nouveau modèle de développement (NMD) ouvre de larges horizons en termes de promotion de la participation de la femme au développement économique et social, a souligné mercredi à Rabat la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar.

Lors d’une rencontre de coordination de deux jours, organisée par la Présidence du ministère public pour le suivi de la mise en œuvre du Protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violence, Mme Hayar a assuré que la vision du NMD laisse grandes ouvertes les perspectives de la participation de la gente féminine à la dynamique du développement économique et social ainsi qu’à la création de richesses et d’entreprises capables de stimuler l’emploi.

Cette vision, a-t-elle dit, accorde un intérêt particulier à la lutte contre la violence faite aux femmes, notamment en matière d’accès aux opportunités économiques, de formation et d’éducation, par le biais d’une nouvelle démarche visant à développer une approche inclusive et participative en direction de tous les acteurs, basée sur la prévention et l’investissement dans les canaux de la promotion et l’éducation sociale.

Mme Hayar a dans ce sens rappelé les consultations lancées par son département au niveau régional, afin d’élaborer une stratégie de pôle afin de capitaliser sur le principe de partenariat avec tous les acteurs régionaux, dans le but de renforcer le processus de développement inclusif et durable et de réaliser la justice territoriale entre les régions dans le domaine social.

Les questions relatives à la situation de la femme ont été présentes au cours de ces concertations, couronnées par la signature de conventions de partenariat avec les conseils régionaux pour autonomiser les femmes, ajoutant qu’un montant de 250 MDH a été alloué à l’accompagnement de 36.000 femmes, soit une moyenne de 3.000 femmes par région.

La responsable gouvernementale a fait savoir que son ministère s’apprête à publier prochainement un guide de référence sur la prise en charge des femmes victimes de violence, expliquant que ce document portera sur les règles et normes relatives aux services de base des établissements multifonctionnels, l’objectif étant d’améliorer la qualité de leurs prestations. Il fournit également un inventaire des principaux services offerts par les centres d’accueil des femmes victimes de violence.

Par ailleurs, la ministre a estimé que cette rencontre représente une opportunité pour évaluer les avancées du Royaume dans le domaine de lutte contre toutes les formes de discrimination envers les femmes et les filles.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination et de la communication entre la Présidence du ministère public et les différents acteurs en la matière, mais aussi de débattre des moyens de surmonter les difficultés pratiques qui entravent l’exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la protection des femmes victimes de violences.

Elle vise notamment à identifier les bonnes expériences et à convenir des solutions les plus efficaces aux difficultés et contraintes observées dans la mise en œuvre du protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violence.

Le programme a porté également sur deux ateliers : le premier se rapporte aux “moyens d’améliorer la recherche judiciaire et sa pertinence par rapport à la spécificité des crimes de violence à l’égard des femmes, l’amélioration de l’accès des femmes victimes de violences aux services de sécurité, de justice, et la simplification des procédures”. Le second atelier a abordé le thème du “renforcement du rôle des différents acteurs dans la mise en œuvre de la protection au profit des femmes victimes de violences et la mobilisation des moyens nécessaires pour améliorer les services et obtenir une garantie efficace pour elles”.

