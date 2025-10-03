Le Maroc et l’UE entrevoient l’avenir avec confiance et une volonté forte de construire un partenariat d’excellence

Le Maroc et l’Union Européenne (UE) entrevoient l’avenir de leurs relations bilatérales avec confiance et une volonté sincère et forte de construire un partenariat d’excellence, a affirmé, vendredi à Bruxelles, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Réda Chami.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la signature par le Maroc et l’UE de l’échange de lettres amendant l’accord agricole liant les deux parties, M. Chami s’est félicité de cet accord qui consacre le maintien des préférences tarifaires en faveur des produits issus des provinces du Sud du Royaume.

“Les négociations, qui ont conduit à ce résultat, ont été menées dans un esprit de responsabilité et de respect des intérêts essentiels de notre pays, tout en privilégiant une approche constructive et tournée vers l’avenir avec nos voisins européens”, a-t-il dit.

M. Chami a relevé que cette “étape renforce notre confiance dans la capacité du Maroc à bâtir, avec ses partenaires européens, un partenariat d’excellence, porteur de stabilité et de prospérité partagée”.

Pour sa part, le Directeur Douanes à la Direction générale des impôts et de l’Union douanière près de la Commission européenne, Matthias Petschke, a salué la signature au Berlaimont (siège de la commission européenne) de cet accord, le qualifiant d’important pour renforcer davantage les relations entre l’UE et le Maroc.

Après avoir salué le partenariat “solide et excellent” liant Rabat et Bruxelles, M. Petschke a fait observer que le Maroc et l’UE entretiennent des liens historiques, culturels et économiques très forts et sont animés d’une volonté commune de continuer à oeuvrer pour les renforcer davantage dans les différents domaines.

L’accord signé ce vendredi est le fruit d’un travail acharné et d’une coopération étroite entre l’UE et du Maroc aussi bien sur les volets technique et politique que juridique, a-t-il soutenu, faisant part de l’ambition de l’UE de construire une relation pérenne avec le Maroc, en approfondissant le dialogue afin de porter le partenariat à un niveau supérieur.

LR/MAP