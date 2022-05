Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc dispose d’un grand potentiel pour promouvoir la fabrication locale des batteries au lithium, a affirmé le physico-chimiste marocain et l’inventeur de l’anode graphite pour les batteries lithium-ion, Rachid Yazami.

Dans un entretien à M24, la chaîne de l’information continue de la MAP, M. Rachid Yazami a exprimé le souhait de lancer des projets structurants au Maroc avec la contribution d’acteurs étrangers et marocains, à l’image du projet Masen qui porte sur le développement intégré d’installations d’énergies renouvelables, la contribution à l’émergence d’une expertise nationale dans le domaine des énergies renouvelables et le développement territorial des zones d’implantation selon un modèle durable.

Dans le même sillage, M. Yazami a évoqué l’importance des énergies renouvelables et des énergies propres dans le développement des industries, des économies et des écosystèmes, mettant l’accent sur le rôle majeur de la recherche scientifique dans la dynamisation des inventions.

La recherche scientifique est la clé de toute société vers l’avenir, a-t-il notamment dit, soulignant le rôle des institutions et des universités dans l’encouragement et l’accompagnement des jeunes dans ce sens.

Il a ainsi évoqué la mise en place du centre d’excellence sur les batteries lancé à l’université privée de Fès (UPF) qui aspire à mener des recherches de pointe dans le domaine de la batterie intelligente du futur, élaborer des études, expertises et essais sur les batteries pour des partenaires industriels et conclure des partenariats académiques et industriels à l’échelle nationale et internationale.

Le Professeur Rachid Yazami, président du Conseil scientifique de l’UPF, a mis en avant l’importance du centre d’excellence sur les batteries, émettant le souhait de voir cette structure scientifique servir de modèle d’excellence de la recherche marocaine dans les domaines de l’énergie et des batteries.

LR/MAP