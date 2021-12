Le Maroc abritera à Marrakech le 1er bureau régional pour l’Afrique de l’OMT

Partager Facebook

La candidature du Maroc pour abriter le premier bureau africain de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le 2e dans le monde, a été ratifiée lors la 24e session de l’assemblée générale de l’Organisation, a-t-on appris auprès de la délégation marocaine participant à ce conclave planétaire.

La candidature marocaine a été approuvée dans un contexte de rude concurrence de quatre autres pays africains.

Le choix de la ville de Marrakech en tant que premier bureau régional pour l’Afrique vient consacrer le leadership continental du Royaume en matière de développement touristique.

La mission du bureau continental de l’OMT couvrira la promotion de l’investissement et de l’innovation touristique en construisant sur un modèle de coopération Sud-Sud dans l’esprit de la Vision Royale pour une action africaine commune.

Lors de cette Assemblée générale, tenue du 30 novembre au 03 décembre dans la capitale espagnole, le Maroc a été élu en tant que membre du Conseil Exécutif de l’OMT pour le mandat 2021-2025.

Ces acquis constituent le couronnement des efforts consentis par la délégation marocaine, conduite par la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, lors des travaux de l’Assemblée générale de l’OMT, ayant connu la participation de plus de 500 responsables gouvernementaux et opérateurs touristiques.

Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture officielle, Mme Ammor a mis l’accent sur l’importance de ce rendez-vous incontournable qui offre une plateforme d’échange sur les stratégies de reprise.

La ministre a également rappelé la mobilisation du gouvernement marocain, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, pour protéger la santé des citoyens marocains et réduire les effets de la pandémie sur les secteurs les plus impactés notamment le tourisme.

Malgré l’agilité et la résilience dont a toujours fait preuve le secteur, l’ampleur inédite de la crise actuelle nécessite plus que jamais le renforcement de la coopération entre l’OMT et ses Etats membres pour restaurer la confiance des voyageurs, des entreprises touristiques et des investisseurs.

La participation marocaine a été marquée par la consécration du village de Sidi Kaouki (Province d’Essaouira) en tant que « Best Tourism Village 2021 ». Le village balnéaire de Sidi Kaouki a été sélectionné parmi plus de 170 candidatures provenant de 75 pays. Ce prix a permis de récompenser les efforts continus du Maroc pour la construction d’une destination écoresponsable.

Enfin, plusieurs réunions entre la délégation marocaine et des opérateurs touristiques de premier plan ont pu être tenues en marge de l’Assemblée générale, afin de préparer la reprise au Maroc.

LR/MAP