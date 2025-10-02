Le gouvernement disposé à engager un débat sur les revendications de la jeunesse (Sekkouri)

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné, jeudi, l’importance du dialogue et de l’interaction avec les différentes revendications et expressions de la jeunesse, exprimant la disposition du gouvernement à engager immédiatement un débat au sujet de ces revendications afin d’aboutir aux résultats escomptés.

“Nous sommes à un stade qui requiert le lancement et la structuration d’un dialogue sur l’ensemble des questions importantes et non pas seulement celles liées à la santé et à l’enseignement”, a affirmé M. Sekkouri lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, en réponse à des questions sur les formes de protestation observées ces deux derniers jours dans nombre de villes du Royaume, mettant l’accent sur l’importance de fixer une liste de revendications discutables dans un délai raisonnable.

“Nous avons élaboré plusieurs programmes que nous n’avons pas pu encore mettre en oeuvre”, a-t-il fait savoir, réaffirmant la disposition du gouvernement à dialoguer et à interagir en toute transparence avec les revendications de la jeunesse.

Tout en regrettant la tournure prise par ces événements, entraînant mercredi le décès de trois individus, le ministre a estimé qu’il est du devoir du gouvernement d’être à l’écoute des revendications exprimées par la jeunesse sur nombre de questions prioritaires et de les traduire en mesures concrètes.

L’écrasante majorité des jeunes, qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs opinions de manière civilisationnelle, ont fait part de leur rejet des dérapages qu’ont connus nombre de régions, a-t-il ajouté.

LR/MAP