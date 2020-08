Le discours royal détermine le niveau optimal pour faire face à la pandémie

Partager Facebook

Le discours royal prononcé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple détermine le niveau optimal pour faire face à la pandémie de Covid-19, a souligné l’académicien et l’analyste politique, Mohamed Bouden.

Le discours de SM le Roi Mohammed VI détermine le niveau optimal pour faire face à la pandémie de Covid-19 et souligne l’importance d’affronter efficacement cette menace en vue de ne pas affecter la réputation du pays avec un effondrement du système de la santé, a fait savoir Bouden dans une déclaration à la MAP.

Les Marocains sont face à une mission de grande ampleur et doivent adopter les clés d’une prise de conscience, de la solidarité, de l’autonomie et du patriotisme afin d’éviter de mettre leur pays à genoux, a souligné Bouden, président du Centre international Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels.

Ainsi, le discours Royal a mis en garde contre le scénario difficile en cas d’un retour au confinement avec ses rudes répercussions économiques, sociales, psychologiques et sociales pour les citoyens, a ajouté le politologue.

En effet, le Souverain a souligné l’importance des efforts déployés par le pays pour faire face aux répercussions économiques et sanitaires de la pandémie en soutenant les citoyens économiques et en lançant un plan ambitieux tourné vers l’avenir, a relevé Bouden, ajoutant que la gestion de cette situation d’une manière responsable et solidaire est un impératif étant donné les conséquences difficiles pouvant résulter en cas du pire des scénarios.

Selon l’académicien, la responsabilité collective, l’autonomie, la conception commune, le sacrifice et la conscience représentent des piliers de base permettant de faire face à l’épidémie et d’éviter le strict confinement qui pourrait être le pire scénario en cas de non respect des mesures recommandées. Pour éviter le confinement, les citoyens sont appelés à respecter les mesures sanitaires, d’assumer leur responsabilité envers le pays et à bannir les fausses idées sur l’épidémie, a ajouté Bouden.

LR/MAP