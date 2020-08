Campagne de distribution des masques de protection à Benguérir

Partager Facebook

Le coup d’envoi d’une large campagne de distribution des masques de protection aux citoyens a été donné, mercredi à Benguérir, en vue de sensibiliser la population quant à l’importance sanitaire et à l’obligation du port de ces bavettes, conformément à la loi en vigueur.

Cette campagne, organisée sous la supervision de la Province de Rehamna et en coordination avec les autorités locales et des acteurs associatifs, dont le Croissant Rouge Marocain (CRM), a ciblé la majorité des quartiers de la ville de Benguérir, notamment les endroits très peuplés et ce, en vue de renforcer la prise de conscience de l’importance de la prévention et de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Parallèlement à cette opération de distribution des masques, les volontaires du CRM ont mené une campagne de sensibilisation visant à renforcer la prise de conscience des citoyens quant aux risques que représentent tout relâchement ou manquement au respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes pour stopper la propagation de la Covid-19.

Dans une déclaration à la MAP, le président du bureau provincial du CRM à Rehamna, Tarek Benhassi, a souligné l’importance de cette initiative dans la sensibilisation de la population locale à l’obligation du port des masques de protection et du respect strict des conditions d’hygiène et des mesures de distanciation physique pour la lutte contre la pandémie.

Cette opération, a-t-il dit, est de nature à renforcer les actions de sensibilisation pour le port des bavettes et à ancrer cette mesure préventive dans les comportements quotidiens des habitants de la province.

Il a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les autorités locales et provinciales pour faire face à la Covid-19, ainsi que le dévouement des volontaires du CRM pour assumer pleinement leur noble mission envers la société en cette conjoncture exceptionnelle.

De leur côté, les autorités locales de Benguérir ont exhorté l’ensemble des citoyennes et citoyens à s’impliquer avec patriotisme et responsabilité dans les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et les services sanitaires pour enrayer la propagation de la pandémie.

LR/MAP