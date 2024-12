Le Conseil de gouvernement prend connaissance de deux accords internationaux signés entre le Maroc et la Guinée-Bissau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a pris connaissance de deux accords internationaux signés entre le Maroc et la République de Guinée-Bissau, ainsi que de deux projets de loi portant approbation de ces accords, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il s’agit de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier entre les gouvernements du Maroc et de la Guinée-Bissau, signé le 16 juillet à Laâyoune, et du projet de loi n°47.24 portant approbation de cet accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre les infractions douanières à travers la consolidation et le parachèvement des pratiques d’assistance mutuelle entre les deux administrations douanières, en vue de garantir l’application des législations douanières et la prévention des infractions en la matière dans la perspective de leur identification et de leur répression, a expliqué le ministre délégué.

Le Conseil de gouvernement a pris connaissance d’un deuxième accord, signé le 16 juillet à Laâyoune entre les gouvernements du Maroc et de la Guinée-Bissau, qui porte sur le transport routier international de voyageurs et de marchandises, et du projet de loi n°48.24 portant approbation de cet accord, a-t-il précisé.

Cet accord a pour objectif de renforcer le transport routier des voyageurs et des marchandises entre le Maroc et la Guinée-Bissau, de manière à promouvoir les échanges commerciaux et à favoriser le développement des relations économiques bilatérales, a souligné M. Baitas.

LR/MAP