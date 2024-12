Présentation au chef du gouvernement du rapport annuel de l’AMMC au titre de l’année 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, qui lui a présenté le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2023.

Ce rapport revient sur les faits marquants du marché des capitaux en 2023, une année caractérisée par la poursuite de l’amélioration de la croissance économique et le ralentissement de l’inflation, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Dans ce contexte, le marché des capitaux a enregistré une croissance notable en 2023, précise la même source, ajoutant que le nombre des opérations financières a progressé de 36 %, atteignant un total de 87,3 milliards de dirhams.

Par ailleurs, l’actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a connu une hausse de 11,8 %, pour atteindre 600 milliards de dirhams, tandis que la capitalisation boursière s’est établie à 626 milliards de dirhams.

Le rapport dresse un bilan des réalisations de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux durant l’année 2023, notamment ses activités liées à l’agrément des acteurs et au contrôle du marché. Il souligne également la contribution significative de l’Autorité au développement de projets visant à moderniser les instruments de marché.

Il est à noter que l’AMMC a achevé son plan stratégique 2021-2023 et a déployé un nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028, souligne le communiqué.

À travers son action, l’Autorité marocaine du marché des capitaux vise à renforcer l’attractivité du marché des capitaux et améliorer sa contribution au développement de l’épargne et au financement de l’économie. Elle veille également au bon fonctionnement du marché et à la transparence des transactions pour garantir la protection de l’épargne investie en instruments financiers.

LR/MAP